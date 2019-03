Podemos no expulsará formalmente a quienes se integren en la plataforma de Carmena y Errejón

Íñigo Errejón, candidato de la plataforma Más Madrid a las elecciones autonómicas, ya tiene la lista con la que competirá por ganar en la Comunidad el próximo 26 de mayo. Su número dos, como confirmó EL PAÍS, será Clara Serra, diputada de Podemos en la Asamblea regional. El sexto puesto lo ocupará Tania Sánchez, diputada de Unidos Podemos en el Congreso; el 11, Jorge Moruno, miembro del Consejo Ciudadano Estatal, uno de los máximos órganos ejecutivos de la formación, y cerrará la candidatura Luis Alegre, el que fuera fundador de Podemos, ahora dedicado a la enseñanza. Pero ninguno de ellos será expulsado formalmente de la fuerza política liderada por Pablo Iglesias.

"Se han ido a otro partido por su propio pie", dicen fuentes de la gestora que coordina Podemos en la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Ramón Espinar. Y, por tanto, "dejan de ser de Podemos". La formación considera que, tras sumarse a esas listas, ya se sitúan fuera del partido y no se requiere abrirles un expediente.

El partido justifica su decisión de no expulsión remitiéndose al código ético de Más Madrid. En el texto de la plataforma de Errejón y la alcaldesa Manuela Carmena se especifica que no tendrán "condición de elegibles" las personas que "no expresen su apoyo" a este documento; que estén "participando en otros procesos de primarias para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019"; y las que "no renuncien expresamente a participar en varias candidaturas diferentes a la vez". "Hay una incompatibilidad y eso provoca que se han ido ellos solos con sus acciones", continúan las fuentes de la gestora.

De esta manera, Podemos recurre a la misma fórmula que utilizó cuando Errejón anunció que se integraba en la plataforma de Carmena. No fue expulsado formalmente. Iglesias, en un mensaje en Facebook el pasado 30 de enero cuando se reunió el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos para tratar la crisis, ya adelantó esta postura de no tomar medidas disciplinarias. "Hacer las cosas en secreto, por sorpresa y sin contar con los espacios colectivos me parece incompatible con formar parte de Podemos y sus espacios colectivos. Con todo, es legítimo que, por la vía de los hechos consumados, haya compañeros que abandonen nuestra formación", escribió. "Hay que asumirlo con naturalidad y madurez".

El secretario general de Podemos intervino en el encuentro por teléfono para terminar de marcar las diferencias entre los que consideraba que eran miembros de su partido y a los que ya situaba fuera. "Por primera vez he escuchado los argumentos de los compañeros de Más Madrid que siguen en el órgano", le dijo a algunos de los miembros más cercanos a Errejón. "Son argumentos muy buenos para defenderlos. Haber tenido ese debate antes hubiera sido interesante. Si hubierais perdido no hubierais estado dispuestos a aceptar el resultado, por eso queréis las vías de los hechos consumados. Es legítimo no aceptar los mecanismos de esta organización", señaló Pablo Iglesias.

Podemos sigue su propio proceso interno para elegir candidato autonómico y formar lista. Sumida en el complejo proceso de orquestar una campaña electoral nacional, europea, autonómica y municipal, la dirección nacional de Podemos afronta la crisis de Madrid sin un referente que tome el timón: Espinar dimitió como secretario general y la gestora que le ha sustituido no ha propuesto aún un candidato autonómico con el que sustituir a Errejón (ha tanteado a la diputada Isabel Serra), ni tampoco un calendario de primarias.

El grupo de los seis en el Ayuntamiento

De manera paralela, seis concejales de Podemos en el Ayuntamiento tienen un expediente de suspensión cautelar abierto, que estaba pendiente de ser definitivo una vez que estos concejales aparecieran en una lista electoral distinta de la de Podemos. La posible sanción se encuentra en proceso de estudio en la Comisión de Garantías del partido. "Un órgano independiente que no tiene fecha límite para resolver el expediente", explican fuentes de Podemos de la ciudad de Madrid. "En cualquier caso, ellos también se han situado fuera del partido", remachan las mismas fuentes.