Clara Serra ficha como número dos de Errejón e inicia el trasvase de cargos de Podemos a Más Madrid

Manuela Carmena acudirá a las primarias de Más Madrid con Marta Higueras como número dos y Rita Maestre como número tres, proponiendo así que tres mujeres encabecen el proyecto para la capital. Por su parte, Clara Serra, la actual portavoz de Podemos en la Asamblea, se alistará como número dos de Íñigo Errejón en la lista autonómica de la plataforma. Que Serra acompañe a Errejón en el proyecto de Más Madrid no es una sorpresa ("Errejón viene a carmenizar la Comunidad", dijo en una entrevista con EL PAÍS), pero su fichaje supone el pistoletazo de salida para el trasvase hacia esta plataforma de los diputados nacionales y autonómicos de Podemos afines al fundador de esta formación.

Ese movimiento obligará a la dirección de Pablo Iglesias a tomar una decisión: expulsar a los cargos que se unan a Más Madrid, como prevé hacer con los seis concejales capitalinos que decidieron no someterse a las primarias del partido, entre ellos la portavoz Rita Maestre. Este grupo tiene un expediente de suspensión cautelar abierto que estaba pendiente de ser definitivo una vez que estos concejales aparecieran en una lista electoral distinta a la de Podemos. Para el resto de los miembros del partido que se integren en la nueva plataforma la decisión desde la dirección de Podemos aún no ha sido tomada. En el caso de Errejón, el partido le situó fuera de sus filas, pero no concretó un expediente formal de expulsión.

"Hacer las cosas en secreto, por sorpresa y sin contar con los espacios colectivos me parece incompatible con formar parte de Podemos y sus espacios colectivos. Con todo, es legítimo que, por la vía de los hechos consumados, haya compañeros que abandonen nuestra formación", escribió Pablo Iglesias en un mensaje en Facebook el pasado 30 de enero cuando se reunió el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, uno de sus máximos órganos de dirección. "Hay que asumirlo con naturalidad y madurez".

El secretario general de Podemos intervino en el encuentro por teléfono para terminar de marcas las diferencias entre los que consideraba que eran miembros de su partido y a los que ya en ese momento situaba fuera. "Por primera vez he escuchado los argumentos de los compañeros de Más Madrid que siguen en el órgano", le dijo a algunos de los miembros más cercanos a Errejón. "Son argumentos muy buenos para defenderlos. Haber tenido ese debate antes hubiera sido interesante. Si hubierais perdido no hubierais estado dispuestos a aceptar el resultado, por eso queréis las vías de los hechos consumados. Es legítimo no aceptar los mecanismos de esta organización".

La formación sigue su propio proceso interno para elegir candidato autonómico y formar lista. Sumida en el complejo proceso de orquestar una campaña electoral nacional, europea, autonómica y municipal, la dirección nacional de Podemos afronta la crisis de Madrid sin un referente que tome el timón: Ramón Espinar dimitió como secretario general, y la gestora que le ha sustituido no ha propuesto aún un candidato autonómico con el que sustituir a Errejón (ha tanteado a la diputada Isabel Serra) ni un calendario de primarias.

Más Madrid hará oficial todas las candidaturas y aspirantes individuales el próximo viernes. Los interesados tienen hasta este jueves para inscribirse a un proceso en el que los inscritos mayores de edad elegirán por separado los nombres de los aspirantes a formar gobierno (que ocuparán puestos de salida) y los de quienes les acompañen en la lista.

En paralelo, Podemos negocia con IU, que ha rechazado su oferta de cuatro puestos entre los 15 primeros de la lista, según ha podido saber este diario. La formación que encabeza Sol Sánchez en Madrid hará una contraoferta en las próximas horas, centrada en la necesidad de coordinar primero un programa electoral.

