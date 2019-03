Unidas Podemos apoya los decretos de Sánchez, pero los considera “insuficientes”

Irene Montero, portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el Congreso. J.P.GANDUL (EFE) / VÍDEO: EUROPA PRESS

Unidas Podemos apoyará el decreto de alquiler de viviendas y el de equiparación de los permisos de paternidad y maternidad que el Gobierno lleva este viernes al Consejo de Ministros. Pero lo hace con una advertencia. "Hoy tenemos una celebración a medias. Hemos conseguido llevar al PSOE a su límite en muchas medidas, pero no ha habido valentía suficiente", ha dicho Irene Montero, portavoz del grupo parlamentario. "Invitamos a la ciudadanía a que no tengan miedo ni resignación. No tenemos por qué elegir entre volver al pasado con las tres derechas o quedarnos como estamos. Se puede cambiar. Necesitamos la fuerza de los votos para ir más allá", ha argumentado.

Al lado de Montero en el Congreso ha estado Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y una de las caras más visibles del movimiento social contra los desahucios. "Hemos conseguido que se limiten las subidas al IPC o que se alarguen la duración de los contratos. Al mismo tiempo, hay que lamentar que el PSOE ceda a los intereses de los especuladores y no va a regular el precio de los alquileres", ha dicho la regidora que le ha recordado al presidente, Pedro Sánchez, que se comprometió públicamente en la capital condal a tomar esta medida. "La próxima legislatura tendrá que abordar lo que era un compromiso", ha remachado.

En Comú Podem, el partido con el que la regidora gobierna en coalición, ha liderado las negociaciones con el Ejecutivo que se encallaron el pasado 23 de enero cuando Unidas Podemos tumbó en el Congreso el primer decreto que presentó el Gobierno. Desde entonces la formación y el equipo que ha liderado José Luis Ábalos, ministro de Fomento, no han dejado de reunirse hasta consensuar un nuevo texto. El adelanto electoral tras la imposibilidad del PSOE de sacar adelante los Presupuestos generales, no ha sido impedimento para que siguiera una negociación que Unidas Podemos califica de "muy dura". La formación mantiene que la mención a los índices de precios que se incluye en el decreto no se vincula con bonificaciones para las empresas o particulares que regulen el precio de las viviendas. "Solo es una alusión", reiteran.

"Esta burbuja inmobiliaria del alquiler afecta a todos, no solo a las personas más vulnerables, también a las clases medias que ven cómo suben los precios pero no sus salarios", ha explicado Colau en el patio del Congreso. "No nos inventamos nada, en otras ciudades europeas ya se regula el precio del alquiler", ha continuado. "La cuarta economía del euro puede regular el precio de los alquileres", ha acompañado Irene Montero.

"Permisos iguales e intransferibles"

Montero también ha celebrado la ampliación de los permisos de paternidad a 16 semanas, pero considera que el Gobierno debería haber sido más ambicioso y garantizar "permisos iguales e intransferibles" que se puedan disfrutar de manera no simultánea. La propuesta del Ejecutivo de que las primeras seis semanas sean obligatorias para la mujer no coincide con la medida que defiende Unidas Podemos de que sean solo las dos primeras semanas -el período suficiente que establece la OMS para la recuperación física, explican en el partido- y que a partir de ese momento las parejas decidan cómo repartirse el resto de los días previstos por ley.

La equiparación será progresiva: pasará a ocho semanas al día siguiente de su publicación en el BOE; hasta las 12 semanas en 2020 y 16 en 2021. Aumentar el permiso de los hombres de cinco semanas a 16 supone 1.266 millones de euros más, según estimaciones del Ministerio de Trabajo. La forma de disfrute de estos permisos es un calco de la propuesta que llevaba el PSOE en su programa electoral. Prevé una licencia de seis semanas ininterrumpidas para ambos tras el nacimiento y otras 10 semanas para cada uno a distribuir hasta que el bebé cumpla un año. La Plataforma de Permisos Iguales e Intransferibles (Ppiina) reclamaba que no se tomen de forma simultánea para fomentar que los hombres “cuiden en igualdad con las madres”.

La formación apoyará el decreto en la Diputación Permanente, el organismo que dispuesto para continuar con la actividad parlamentaria una vez se disuelvan las Cortes el 5 de marzo. Aún así, han explicado que tampoco están de acuerdo con las medidas para garantizar la igualdad laboral. "Nosotras proponíamos que los trabajadores pudieran tener en sus nóminas información sobre la brecha salarial", han dicho fuentes del partido, "el Gobierno solo autoriza estos datos en empresas de más de 50 empleados o a través de la representación sindical".

El Ejecutivo rebaja a empresas de 50 trabajadores la necesidad de elaborar planes de igualdad, que serán mucho más detallados de lo que recogía la ley de Igualdad de 2007. Las empresas deberán hacer un “diagnóstico negociado” de “medidas evaluables” que incluya una auditoría salarial entre hombres y mujeres y un análisis de si existe una infrarrepresentación femenina o brecha en las retribuciones.