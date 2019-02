Calvo será la ‘número dos’ de Sánchez por Madrid en las listas del PSOE para el 28-A

Resuelta la incógnita protagonizada por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que hasta que el lunes se decidió a encabezar la candidatura del PSOE en las elecciones europeas del 26 de mayo estaba paralizando la confección de las listas y el reparto de los demás ministros dispuestos a ir en ellas, el presidente del Gobierno se ha decidido por Calvo como número dospor Madrid. Un puesto que Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, ya ocupó en las elecciones generales de diciembre de 2015. La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, fue en ese lugar en los comicios que tuvieron lugar seis meses más tarde.

Cuestionada en algunos círculos socialistas y del Gobierno por las explicaciones sobre la figura del relator en las conversaciones fallidas con el Govern de Quim Torra y los partidos que sustentan el Govern, ERC y PDeCAT, la relevancia de Calvo en la dirección del PSOE es enorme desde la reelección de Sánchez como secretario general en las primarias de mayo de 2017. Prueba de su relevancia es que Calvo está redactando el programa electoral para las elecciones generales —en esencia será muy parecido al contenido de los Presupuestos Generales rechazados por PP, Ciudadanos y los secesionistas catalanes— junto a Cristina Narbona, la presidenta del partido y otra referente en la ejecutiva de Sánchez por sus posiciones para combatir el cambio climático.

Marlaska, por Ávila

A falta de encajar a todos los ministros en las listas, que tienen garantizado un puesto de salida si ese es su deseo, el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, será el cabeza de cartel por Ávila. Isabel Celaá, ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, irá de número uno por Álava. El mismo puesto que José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, desempeñará por Valencia, la provincia con más militantes socialistas tras Sevilla y de la que fue secretario provincial. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concurrirá al frente de la lista de Sevilla. Magdalena Valerio, irá por la provincia de Guadalajara mientras que Reyes Maroto será la cabeza de cartel por Valladolid. Batet irá como número uno por Barcelona.

Cinco mítines del presidente El presidente del Gobierno tiene programados cinco actos del PSOE la próxima semana en otras tantas comunidades autónomas. Con la salvedad del jueves y viernes, Pedro Sánchez tiene previstos en su agenda mítines el resto de días. Sánchez iniciará su recorrido el lunes en Granada. Su agenda le llevará el martes a Ávila y el miércoles a Vitoria. El sábado acudirá a Valladolid y el domingo lo cerrará en Galicia.

Dos de los ministros que según fuentes de Ferraz y La Moncloa no parece que vayan a ir en las listas son Nadia Calviño y Pedro Duque. Así lo dio este jueves a entender la ministra de Economía en una entrevista en la Cadena SER, en la que no obstante se mostró totalmente comprometida con el proyecto de Sánchez. En el caso del ministro de Ciencia, que como Calviño no tiene carné del PSOE, también ha mostrado interés en continuar en el Gobierno en caso de que su formación fuera posible tras las generales.

La dirección del PSOE ha fijado el 17 de marzo para ratificar en el comité federal, el principal órgano de decisión entre congresos de los socialistas, las listas electorales al Congreso, Senado, parlamentos autonómicos y Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes (Madrid será la excepción). Previamente, los órganos provinciales e insulares de las distintas federaciones socialistas tendrán hasta el 8 de marzo para ordenar los nombres elegidos en las asambleas. Los órganos regionales tendrán hasta el día 11 para dar su aprobación. La Comisión Federal de Listas dará su visto bueno a las listas el 14 y 15 de marzo antes de su aprobación definitiva en el comité federal.