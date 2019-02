La disolución de las Cortes impide tramitar la supresión del voto rogado

La iniciativa ha muerto antes de ver la luz. Los más de dos millones de españoles residentes en el extranjero seguirán sometidos a la legislación actual sobre el voto rogado ya que su modificación no ha llegado a tiempo. La proposición de ley firmada por el Grupo Socialista y por Unidos Podemos no ha tenido ninguna virtualidad ya que no ha habido tiempo para su tramitación.

Esta iniciativa figuraba en el orden del día del pleno del Congreso de este jueves, último de esta legislatura, pero la presidenta del Congreso, con el apoyo de los grupos, decidió retirarla del mismo y, por tanto, no someterla a votación, al estar condenada a decaer el próximo martes, cinco de marzo, cuando se disuelvan Las Cortes, como es preceptivo para que empiecen a contar los 54 días previos a las elecciones generales.

El acuerdo entre el PSOE y Unidos Podemos llegó tarde ya que estos grupos presentaron la iniciativa apenas hace veinte días. Se trataba de una proposición de ley que ambos grupos solicitaron que se tramitara por “lectura única” y, por tanto, de una forma abreviada en el procedimiento pero en ningún caso se hubiera podido aprobar en tan pocos días. Estos dos grupos tomaron en consideración el texto que elaboró una comisión interministerial y fue presentado en octubre pasado, aunque las dos formaciones políticas introdujeron algunos cambios.

Lo cierto es que la ley actual ha reducido al mínimo la participación de los más de dos millones de españoles residentes en el extranjero desde su entrada en vigor en 2011, porque los obstáculos son insalvables para muchos. Ahora se trataba de facilitar los requisitos con la remisión de oficio de una papeleta en blanco a todos los inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes. Se trata de poner en marcha el proceso antes de que se proclamen las candidaturas y evitar que muchos plazos lleguen fuera de plazo, como ocurre actualmente. El PP también cree necesario que se reforme pero no es la misma línea que el PSOE y Unidos Podemos ya que rechaza esa papeleta el blanco y aboga por la obligación de que se remitan cuando las candidaturas estén ya proclamadas. La reforma tendrá que esperar hasta la próxima legislatura