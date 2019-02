Ramón Espinar: “Íñigo y Manuela eran nuestros candidatos”

El ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha aclarado este viernes los motivos de su dimisión, asegurando que se debió a desacuerdos con Pablo Iglesias tras la decisión de Íñigo Errejón de anunciar por sorpresa que se presentaba por la plataforma de la alcaldesa Manuela Carmena Más Madrid. “Si hubiera habido una candidatura unitaria con Errejón yo no habría dimitido”, ha asegurado el ex diputado y senador de Podemos en la Sexta.

Espinar ha recordado que cuando se alzó como líder autonómico de Podemos “el objetivo era ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid”, pero ha criticado que la “división” impide la victoria. En este sentido, ha culpado a Iñigo Errejón de las formas de dar el paso, aunque ha apuntado a la responsabilidad de Iglesias por no buscar la unidad. "Hemos cometido un error que estamos pagando muy caro y es airear cada problema personal y político que hemos tenido", ha reconocido. "Orgánicamente, lo que hizo Errejón es inaceptable. Pero la responsabilidad de reconstrucción de un espacio político del cambio era de todos. Puse esto sobre la mesa y no hubo posibilidad. Todavía se puede llegar a acuerdos, superar el conflicto y hacer que esto no se repita. No tiene sentido que se presenten dos candidaturas, aunque si las hay, votaré a Podemos que es mi partido", ha explicado.

Espinar ha asegurado que como secretario general de Podemos Madrid no hubiera impedido que el proyecto de Carmena, Más Madrid, se extendiera a la Comunidad. A su juicio, desde el nuevo partido político no se hará "nada diferente" a lo que hace Podemos, que ya había apostado por estos candidatos. De hecho, ha reconocido que alguna vez se había planteado esta idea y que veía de forma positiva esta idea. Las diferencias con Errejón asegura que venían de la elaboración de la lista o de los presupuestos.

El ex líder autonómico de Podemos ha defendido que todavía hay posibilidad para una candidatura unitaria: “Si hay tiempo hay posibilidad de acuerdos”. “No tiene sentido que haya candidaturas que compitan por el 10 o 14%”, ha argumentado. En este sentido, ha reconocido que, de producirse finalmente esta unidad, “yo le diría a mis compañeros que podíamos habernos ahorrado mucho dolor y mucho bochorno”.