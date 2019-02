Prisión provisional para los tres sospechosos del asesinato del concejal de Llanes

La Guardia civil, con uno de los detenidos por el asesinato de Javier Ardines. LUIS TEJIDO EFE | Vídeo:Atlas

Los tres detenidos por el asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardines, han sido enviados a prisión provisional. A última hora de este jueves se ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres sospechosos del crimen de Llanes por un delito de asesinato, sin perjuicio de que esta calificación se pudiese modificar a lo largo de la instrucción.

Según ha confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. de los tres detenidos en relación por el asesinato del concejal de Llanes Javier Ardines, solo quiso declarar de forma amplia el ciudadano argelino, que reconoció su participación activa, tanto en la preparación, como en la ejecución de lo encargado.

Por su parte, el intermediario se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el presunto inductor hizo una intervención muy breve donde no reconoce ni el encargo ni su participación y no aceptó preguntas.

Con respecto al cuarto presunto autor, otro ciudadano argelino que está en prisión provisional tres meses en Suiza por robo con fuerza, estas mismas fuentes han señalado que podría ser extraditado antes de esos tres meses, gracias a la colaboración entre las dos administraciones de justicia.

Fuentes de la investigación desligaron el crimen de motivaciones políticas y lo relacionan con cuestiones sentimentales, ya que las pruebas recabadas señalan a que el encargo se llevó a cabo por una cuestión de celos debido a la relación entre Ardines y la prima de su mujer.

La muerte de Ardines por reiterados golpes en la cabeza ocurrió el 16 de agosto de 2018 en un camino en las inmediaciones de su domicilio en Belmonte de Prias, en Llanes.