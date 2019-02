Celia Villalobos anuncia que deja la política después de 33 años como diputada

"Me hubiese gustado terminar mi carrera con un acuerdo en el Pacto de Toledo". La veterana política del PP Celia Villalobos, actual presidenta de la comisión que discute sobre el futuro de las pensiones en el Congreso, ha anunciado este miércoles en el programa Espejo Público su retirada de la política después de 33 años de actividad en la Cámara baja. Polemista y directa, muchas veces ajena a la disciplina de voto de su partido y rebelde ante los argumentarios internos, Villalobos ya no concurrirá para lograr un escaño por la provincia de Málaga, tras constatar que no entraba en los planes de la nueva dirección nacional del PP, encabezada por Pablo Casado, al haber tomado partido en el último congreso por la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.

En la dirección del PP no ha sorprendido tanto el anuncio de Villalobos como el momento, cuando aún no han empezado a cuadrarse las listas ahora que tras la irrupción de Vox y el auge de Ciudadanos es más que posible que los populares pierdan en muchas circunscripciones varios de sus diputados actuales, como es el caso de Málaga, donde el PP tiene ahora cuatro escaños. Ya en las dos últimas convocatorias electorales se hicieron intentos desde el PP de Andalucía y de Málaga para renovar esa lista y prescindir de sus servicios. Villalobos se rebeló y logró continuar, aunque ya no de número uno.

Celia Villalobos ha anunciado su retirada en un momento personal y político muy particular al coincidir con el fracaso a última hora de los intentos para lograr un consenso en la comisión del Pacto de Toledo para asegurar el futuro de las pensiones. La diputada del PP ha querido relacionar en parte su momento del adiós del Congreso con esa frustración por no poder pactar un informe final en la comisión. "He perdido un Congreso, alguien tiene que ser la figura que ejemplifique esa pérdida no me importa serlo yo", ha explicado en el programa de Antena 3. Y agregó: "Yo me quito aquí el escudo del PP y a partir de ahora soy Celia Villalobos". "Siempre he defendido lo que he querido aunque a algún presidente no le gustase". Y sobre su trayectoria en el Congreso ha reconocido que ha pasado por momentos buenos y otros más complicados, incluso con los mandos de su propio partido: "Han sido unos años muy felices en esta casa". Y ha explicado que pese a su manera de ser y de explicarse, en ocasiones demasiado franca y directa, los distintos presidentes nacionales la mantuvieron en el puesto "aunque no gustaban algunas cosas de las que hacía".

Nacida en Benalmádena (Málaga) el 18 de abril de 1949, Villalobos entró en el Congreso como diputada hace 33 años, en julio de 1986, y ahí se había mantenido hasta ahora salvo un paréntesis de entre 1994 y 1995, cuando fue eurodiputada. También fue elegida alcaldesa de Málaga y ejerció ese puesto entre 1995 y 2000 en una operación puesta en marcha por el expresidente del PP, José María Aznar, para hacerse con las principales alcaldías del país como paso previo a su victoria en las elecciones generales de 1996.

Para las elecciones del pasado 20-D, la dirección del PP de Andalucía ya hizo un primer intento de impulsar su retirada y buscó otro candidato para encabezar la importante circunscripción por número de diputados de Málaga. No resultó. Villalobos aceptó quedarse como número dos y lo mismo sucedió ahora para las elecciones del 26 de julio, donde ocupó el primer lugar de esa provincia Carolina España. Lo que sí ocurrió es que el PP la apartó de la Mesa del Congreso, el órgano de dirección de la cámara en el que había estado 13 años. En agosto del año pasado, la diputada también dejó la Diputación Permanente del Congreso, de la que formaba parte desde 1989, dentro de los cambios que el PP realizó en este órgano tras la elección del nuevo presidente, Pablo Casado, en julio.

La veterana exalcaldesa de Málaga, exministra y diputada no se escondió tras formalizarse esa decisión. En los corrillos con los periodistas se detuvo varias veces para explicar que no se sentía "en absoluto" desplazada. Cuando se le preguntó entonces cómo se había tomado esa situación respondió casi en tono provocativo: "No sé si la palabra generosidad y compañerismo la conocen ustedes. Yo la practico". Y ha añadido: "Han pasado muchos años y yo siempre en mi partido he estado donde se me ha pedido que esté, a cambio de simplemente estar".