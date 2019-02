Gabilondo se suma a las críticas al relator y la mesa de partidos

Los intentos del PSOE de cerrar la crisis que ha provocado la figura del relator y las negociaciones en una mesa de partidos con los independentistas catalanes han sido hasta el momento infructuosos. Ángel Gabilondo es el último referente del partido —aunque no sea militante, nadie cuestiona su vinculación con los socialistas— que cree que el diálogo tendría que producirse en las instituciones. "Ya podemos mirar qué nos pasa si el Parlamento no es el camino", ha observado en Onda Cero. "El único camino es el Parlamento y las instituciones", ha afirmado el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, en línea con Felipe González. El expresidente del Gobierno considera que el diálogo debe tener como marco el Parlamento catalán. "No necesitamos relatores", fue el otro mensaje contundente que transmitió este jueves. La sorpresa inicial en el PSOE ante lo que se entiende como una concesión al secesionismo dio paso al malestar y la preocupación, ya que esta crisis se produce a solo tres meses y medio de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo.

"La sociedad quiere una pluralidad y diversidad, pero tenemos que hablar, acordar, conversar, poner el conflicto en el espacio de la conversación y controversia política. El lugar natural es el Parlamento, que luego se organice a través de comisiones y demás, pero el lugar es el Parlamento", ha señalado Gabilondo. El exministro de Educación en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha añadido que esto "no quiere decir que no se puedan reunir en otros lugares donde haga falta y que se establezcan los mecanismos como lo deseen, pero si deducimos que los partidos no valen y que los Parlamentos no valen y que las instituciones son algo secundario me preocupa muchísimo".

El posicionamiento de Gabilondo se aproxima de esta forma al de líderes territoriales del PSOE, como Emiliano García-Page y Javier Lambán. El presidente de Castilla-La Mancha reclamó la convocatoria urgente del Consejo de Política Territorial del partido —que aglutina a los dirigentes autonómicos— tras conocer la intención de establecer la figura del relator en la crisis catalana. La dirección federal le comunicó que, al menos de momento, no está previsto. "No sé cómo tiene que estar la situación territorial del país para que seamos capaces de vernos", lamentó García-Page. Lambán, por su parte, cree que el "dichoso relator" de la "mesa de partidos catalanes" está produciendo "confusión". La mesa de partidos "nace muerta", sentenció esta semana en el Parlamento aragonés, donde advirtió de que "no se puede uno fiar" de los independentistas, que "desde los tiempos de Azaña y la Transición son congénitamente desleales". "[La mesa] no va a surtir ningún efecto", concluyó ante "la falta de cooperación de los partidos constitucionalistas".

El PSOE suministró el miércoles por la tarde un argumentario a sus cuadros para intentar contener la marejada interna provocada por la figura del relator, que se insiste, ni es un "mediador" ni se trata de "una figura internacional". "No se va a traspasar ninguna línea roja en todo aquello que no está contemplado ni en el derecho internacional ni en la Constitución", zanjó la presidenta de los socialistas, Cristina Narbona.