Vox ataca a la consejera andaluza de Igualdad por criticar a la Semana Santa hace cinco años

¡Basta de insultar nuestra identidad y nuestras tradiciones con el dinero de todos! Si no le gusta, que no vaya. Pero búsquese un trabajo que no le paguen todos los andaluces. Si no es cesada, VOX pedirá su reprobación. Esperamos que el señor Moreno se tome en serio lo firmado https://t.co/ndsjxgo6p7