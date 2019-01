La juez ratifica que Echenique contrató irregularmente a su asistente

Nuevo frente en Podemos. Un juzgado de Zaragoza ha dado la razón a la Seguridad Social en su pleito con el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, y ha ratificado la sanción que le impuso por contratar de manera irregular a un asistente personal entre 2015 y 2016. Según la juez, Echenique mantuvo una relación laboral y no civil con el trabajador, por lo que estaba obligado dar de alta al asistente en la Seguridad Social, algo que no hizo. El número dos de Podemos ha anunciado que recurrirá la sentencia, ya que cree que "puede afectar a miles de familias" con casos de dependencia similares al suyo.

La titular del Juzgado de lo Social 2 de Zaragoza, Itziar María Ochoa, concluye que "no existe elemento o hecho alguno acreditado del que pueda inferirse que la relación [...] tuviera una naturaleza civil —arrendamiento de servicios— y no laboral". Por ello, la magistrada confirma la sanción de más de 1.000 euros a Echenique por no cumplir la ley y no dar de alta a este empleado. La sentencia indica que el asistente estaba trabajando en un régimen que se conoce comúnmente como "falso autónomo", ya que a pesar de tener una "relación laboral de carácter especial", no se reconoció como tal.

Para la juez, aunque los implicados en el caso no considerasen que su relación fuera de carácter laboral, y el número dos de Podemos creyese que el asistente estaba dado de alta como autónomo, el contrato fue irregular porque estos documentos "tienen la naturaleza que deriva de su contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que le den las partes". En este caso, la sentencia considera probado que la relación entre Echenique y su asistente era "de naturaleza eminentemente laboral, en la que concurren los requisitos [...] de voluntariedad, ajenidad, dependencia (sometimiento a la dirección y organización) y retribución".

La infracción se cometió en dos periodos distintos, entre septiembre de 2011 y junio de 2012 y entre marzo de 2015 y abril de 2016, pero solo se multa la segunda etapa por haber prescrito el incumplimiento legal en el caso del primer periodo. Sin embargo, la juez no entra a valorar a quién correspondía dar de alta al trabajador en la Seguridad Social, que queda "extramuros del pleito".

El asistente acudía de lunes a sábado, y algún domingo, durante una hora por la mañana al domicilio de Echenique para ayudarle a levantarse, asearse y vestirse. El precio de los trabajos estaba fijado en 11 euros por hora, que se abonaba en efectivo. La sentencia explica que no se aportó ningún tipo de factura por la prestación de estos servicios, algo que "refuerza la laboralidad del contrato".

"Puede afectar a miles de familias"

Pablo Echenique ha reaccionado a la sentencia vía Twitter. El número dos de Podemos ha avanzado su intención de recurrirla y mantiene que la ley de dependencia estatal y la orden aragonesa que regula las prestaciones del sistema para la atención a la dependencia posibilitan que los asistentes profesionales puedan funcionar como autónomos. "La sentencia no atiende a esta legislación que puede afectar a miles de familias. Por eso, la recurriré", ha explicado. Fuentes de su equipo han asegurado que "es evidente que no se trata de una relación trabajador-empresa sino autónomo-cliente", informa Ana Marcos.

En julio de 2016, tras saltar a la luz el caso, el secretario de Organización de Podemos admitió que no hizo "las cosas bien" , al tiempo que culpó al sistema de que "la gente humilde" recurra a la economía sumergida. "Como cualquier familia de esos millones de familias que participan de la economía sumergida, cuando yo pago un asistente sabiendo que él no está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien, de la misma manera que millones de familias ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas de otra manera. Todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien. Yo también lo sabía", mantuvo entonces.

En mayo de 2017, Echenique recurrió la multa que le impuso la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por considerarla "injusta". En un mensaje a través de Facebook, el político explicaba que había muchas familias en su situación y que un expediente con una "interpretación tan restrictiva" de la ley como la que se le aplica supondría "una enorme injusticia". "Al fin y al cabo yo tengo la enorme suerte de poder pagar la multa", afirmaba. "El intentar no sentar un precedente injusto contra tanta y tanta gente humilde se suma a mis discrepancias con el expediente provisional y, por ello, también utilizaré los medios legales a mi alcance para demostrar el error", concluyó. Por ahora, tendrá que continuar con su lucha particular con un nuevo recurso.