El jurado declara culpable a Pablo Ibar

Pablo Ibar, durante el juicio. En vídeo, las claves del caso. GIORGIO VIERA (EFE) / VÍDEO: EPV

Mazazo en Fort Lauderdale, Florida. Pablo Ibar, español-estadounidense de 46 años, ha sido declarado culpable. El jurado alcanzó su veredicto unánime poroc después de las 10.30 (hora local), tras tres días y medio de deliberación. Ibar, que ha pasado 24 de sus 46 en la cárcel, 16 de ellos en el corredor de la muerte, regresará a prisión. El próximo 25 de febrero el jurado volverá a reunirse para acordar una condena. Después el juez decidirá: si el jurado pide muerte, el juez podría rebajarla a cadena perpetua; si piden cadena perpetua, no podría imnponer una pena más grave. La fiscalía pide la pena máxima. Así, administrando una inyección letal, se castigan en Florida los crímenes como el triple homicidio del que se le acusa a Ibar.

La decisión no es firme. Este puede ser solo un nuevo punto y seguido en una interminable batalla judicial. Pero hoy las fuerzas escasean. “Yo no estoy ya para nada”, decía a la salida Cándido Ibar, padre de Pablo, pelotari vasco que vino a hacer las Américas en los frontones y acabó dedicando 24 años de su vida a demostrar la inocencia de su hijo.

Cándido, vasco noble y poco dado a mostrar sus sentimientos, estaba abatido. Se agarraba la frente y se cubría los ojos mientras escuchaba cómo el juez leía el veredicto del jurado, que hallaba a su hijo culpable de todos y cada uno de los cargos. “No se puede entender, esto no me lo esperaba”, decía Cándido a la salida. “Que no alcanzaran un veredicto unánime y el juicio se declarara nulo, sí. Pero esto…”.

El silencio, entre la treintena de personas presentes en la sala, la mayoría de ellas de la parte de Ibar, era sepulcral. Apenas lo rompían los sollozos de una familia destrozada. Tanya, esposa de Pablo, siquiera pudo hablar con los medios que la esperaban a la salida y hacia los que he mostrado un enorme cariño durante todo el proceso. Se marchó acompañada de su familia, los Quiñones, otro de los pilares de apoyo de Pablo en este largo proceso que hoy recibe un golpe, si no definitivo, sí absolutamente demoledor. Los abogados de la defensa hablaban de recursos de recusaciones al juez, de numerosas supuestas irregularidades. Pero el ánimo está por los suelos.

La emoción desbordaba la sala 6900 del juzgado del condado de Broward, al norte de Miami, despojado hoy de la frenética actividad de los días laborables. El 14 de julio de 1994 Pablo Ibar fue detenido. Desde aquella mañana ha dedicado su existencia a intentar demostrar su inocencia. Aquel día acompañó a unos amigos a ajustar cuentas con una familia del norte de Miami por culpa de unos trapicheos con cocaína. Pablo Ibar no era un santo. Él lo reconoce. Pero sostiene que tampoco es un asesino. No han opinado las ocho mujeres y cuatro hombres del jurado.

Aquel día de hace 24 años y medio fue el último en que Pablo experimentó la libertad. Al poco, una imagen borrosa y en blanco y negro, rodada por una cámara de videovigilancia en la escena de un triple asesinato, llegó a las manos del detective Paul Manzella, el mismo que había detenido a Pablo. El retrato de la imagen se parecía a Pablo. “Te tengo”, le dijo el policía. Se le acusó por el triple asesinato de Miramar. Se le atribuyó el ser uno de los dos individuos que, la madrugada del 27 de junio de 1994, irrumpieron en una vivienda de dicha localidad del condado de Broward y asesinaron a sangre fría al empresario de la noche Casimir Sucharski, y a las bailarinas Sharon Anderson y Marie Rogers. Otro hombre, Seth Peñalver, también acabó en el corredor de la muerte por el triple asesinato. Pero él sí, salió libre después de la repetición de su juicio.

El juicio de Pablo se celebró en el año 2000. El jurado dictaminó, con nueve votos a favor y tres en contra (entonces no hacía falta unanimidad) que el acusado era culpable y el juez lo condenó a muerte. Empezó entonces una larga pelea que esta mañana ha sufrido un golpe terrorífico. En 2006 le rechazaron la primera petición de recurso y en 2012 volvió a padecer una respuesta negativa. En 2016, finalmente, el Tribunal Supremo de Florida admitió repetir el juicio. Era la última oportunidad para Pablo, la última apelación a la que tenía derecho en el anterior caso. Ganaron. Pero esa victoria, la única alegría para Pablo Ibar, en todos estos años, no mitiga la derrota de hoy. El drama de volver a ver a Pablo esposado, conducido por los alguaciles de nuevo a su rutina de horror.