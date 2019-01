La Convención Nacional del PP, en directo

EL PAÍS "Cada vez más españoles van a conocer en Pablo Casado la mejor razón para encontrar en el PP su casa", asentado en los dos pilares de antes y de siempre, "España y la libertad". Aznar termina con un "viva España" contestado con un 'viva' por gran parte del público. 19/01/2019 13:31

EL PAÍS Aznar asegura que ningún otro presidente lo tuvo tan difícil como ahora Pablo Casado, al que define como un gran líder, "sin tutelas ni tutías, un líder como un castillo". Gran ovación con el propio Casado en pie, junto a Ana Botella. 19/01/2019 13:30

EL PAÍS "Sin el PP, el cambio no se hubiera producido, y sin el liderazgo fuerte del PP, el cambio no se producirá", dice el expresidente, que critica la tibieza del "puede que sí o puede que no" o de "mañana aquí o mañana allí". Dice que el objetivo es cambiar al presidente, no a la Constitución. Es una tarea "formidable" que va a recaer en Pablo Casado, que tuvo el "acierto y el coraje" de dar un paso adelante cuando el PP lo necesitaba. "Casado no dará un paso atrás" en su responsabilidad. "Hace 30 años, un joven que entonces tenía 37, alguien parecido a mí, exactamente la misma edad que tiene Pablo Casado, llegó a la presidencia del PP. Ese joven, como Pablo Casado, venía desde Ávila", dice Aznar, que asegura que Casado es "más listo" y sabe más de política" que él mismo. 19/01/2019 13:29

EL PAÍS Aznar apuesta por un cambio frente a los que apuestan por "el fracaso de la convivencia" que plantea la Constitución y por un cambio frente a los que apuestan por "una Cataluña rota". 19/01/2019 13:22

EL PAÍS "Enhorabuena a quienes habéis hecho posible el formidable cambio que puede ocurrir en Andalucía", felicita Aznar a Casado por pactar con Ciudadanos y Vox para convertir a Juan Manuel Moreno en presidente, a pesar de la importante pérdida de votos del PP. 19/01/2019 13:18

EL PAÍS "Hemos tomado decisiones a riesgo de equivocarnos y también nos hemos equivocado, pero da la casualidad que eso es gobernar. Hemos podido hacer algunas cosas mejor, pero hemos acertado en lo importante", dice Aznar, que considera que su partido está ajeno a las modas políticas y al griterío de otros partidos. "Somos muy conscientes de que nacimos para sumar e integrar, preferimos el esfuerzo de convivir para lograr una mayoría, porque solo juntos podremos hacer lo que España necesita", dice Aznar en referencia a los pactos con partidos de su espectro político, Recuerda que el PP "defiende la Constitución en su letra y en su espíritu, y "entera". Aznar habla de la nación y dice que el PP no tolerará que el destino de la nación lo marquen quienes quieren romperla. 19/01/2019 13:17

EL PAÍS "Solo si los escuchamos podremos hacer las cosas mejor y pedirles que nos escuchen", dice el expresidente, que augura que la convención va a ser un éxito para el PP y para España. Aznar recuerda que hace 20 años se refundó el PP con el lema libertad, una palabra también presente en el título de la convención de hoy. dice el expresidente, que augura que la convención va a ser un éxito para el PP y para España. Aznar recuerda que hace 20 años se refundó el PP con el lema libertad, una palabra también presente en el título de la convención de hoy. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1086595671187210245 19/01/2019 13:13

EL PAÍS Aznar habla a una mayoría de españoles que en tiempos inciertos creen en este país, trabajan y "escriben la historia que importa de España". "Todos esos ciudadanos tienen su casa en el Partido Popular", dice el expresidente, que recomienda escucharlos con "atención, humildad y respeto". 19/01/2019 13:11

EL PAÍS Ayer Rajoy sentado, como de tertulia, de despedida. Hoy, Aznar en un atril, de líder carismático. Hoy, Aznar en un atril, de líder carismático. https://twitter.com/carlosecue/status/1086595802796044288 19/01/2019 13:10

EL PAÍS Aznar define la renovación del PP como "suma". Se refiere a Mariano Rajoy, sin nombrarlo, al decir que tal es la renovación que les han puesto "a dieta", "solo un expresidente al día", dice sobre la no coincidencia con Mariano Rajoy, que intervino ayer. Se ha dicho que ambos no quería cruzarse. https://twitter.com/santia2015/status/1086596588150161408 19/01/2019 13:09

EL PAÍS Aznar define la convención como "un nuevo paso" en el camino del PP, es más, "un gran paso adelante, un paso determinante". "Estoy convencido de que en el futuro nos daremos cuenta de lo que estáis haciendo ahora aquí", dice el expresidente, que asegura que el PP ha dado ejemplo de serenidad y de saber hacer en el relevo del liderazgo. "El PP nunca se ha construido sobre la derrota de nadie, nada que merezca la pena se puede construir contando derrotados sino amigos y aliados", dice sobre las pugnas internas por el poder y las primarias que ganó Casado a Cospedal y Santamaría. 19/01/2019 13:08

EL PAÍS Aznar manda un saludo muy especial a los que llevan a la convencion "la voz de las víctimas de ETA". Y lo dice en un día "muy significado, el día en el que asesinaron a Gregorio Ordóñez", el ejemplo de lo que el PP fue y debe seguir siendo. 19/01/2019 13:05

EL PAÍS Aznar saluda al público y agradece su presentación a Antonio López-Istúriz, del que destaca su gran trabajo en Europa. Manda un saludo a todos los invitados a la convención, incluido Antonio Tajani. Extiende su saludo a todos los que están contribuyendo en la cita, entre los que cita a Mario Vargas Llosa y a los amigos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. 19/01/2019 13:04

EL PAÍS José María Aznar, a punto de subir al escenario. Gran ovación. Le presentan como "el presidente". Suena el nuevo himno del PP. 19/01/2019 13:01

EL PAÍS Antonio López-Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, comienza su presentación de José María Aznar, expresidente del Gobierno y del Partido Popular. 19/01/2019 12:53

EL PAÍS Así recibe Ana Pastor a José María Aznar y Ana Botella. https://twitter.com/anapastorjulian/status/1086586168672694272 19/01/2019 12:38

EL PAÍS El expresidente José María Aznar, sentado al lado de Pablo Casado, escucha a Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. El programa va con media hora de retraso, la intervención del expresidente estaba anunciada para las 12.30. https://twitter.com/carlosecue/status/1086584064256159744 19/01/2019 12:37

EL PAÍS Presentado por Esteban González Pons, portavoz del GPP en el Parlamento Europeo, le toca el turno a Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. https://twitter.com/PPopular/status/1086581549632495616 19/01/2019 12:18

EL PAÍS El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que comparte la advertencia contra el sectarismo que ayer lanzó el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la convención nacional del PP y ha asegurado que se da en el PSOE, la izquierda radical y el independentismo, sin mencionar a Vox. "No podemos caer en el sectarismo del independentismo, ni en el del populismo ni en el sectarismo del actual PSOE", ha dicho Feijóo preguntado por el discurso de Rajoy, con el que ha dicho que es muy difícil no estar de acuerdo. Informa Europa Press. 19/01/2019 11:59

EL PAÍS Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, que ya está en Ifema. A las 12.00, le toca el turno al futuro de la Unión Europa con, que ya está en Ifema. https://twitter.com/anapastorjulian/status/1086573754220756992 19/01/2019 11:44

EL PAÍS economía, empleo, pensiones y bajada de impuestos con Daniel Lacalle, economista y presidente del Instituto Von Mises; Carlos Rodríguez-Braun, economista y catedrático de la universidad Complutense; Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista y director de la fundación Internacional Libertad. Modera Isabel García Tejerina, vicesecretaria de acción sectorial. Desde las 11.30, en la convención se debate decon Daniel Lacalle, economista y presidente del Instituto Von Mises; Carlos Rodríguez-Braun, economista y catedrático de la universidad Complutense; Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista y director de la fundación Internacional Libertad. Modera Isabel García Tejerina, vicesecretaria de acción sectorial. https://twitter.com/PPopular/status/1086573479540023296 19/01/2019 11:43

EL PAÍS La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre hace unas declaraciones a su llegada a la segunda jornada de la convención nacional del Partido Popular que se celebra hasta mañana domingo en el recinto ferial Ifema de Madrid. (EFE/Chema Moya) 19/01/2019 11:32

EL PAÍS Fernando Martínez-Maíllo: "No podemos estar discutiendo todos los días si somos galgos o podencos" "No podemos estar discutiendo todos los días si somos galgos o podencos" https://twitter.com/nataliajunquera/status/1086562410469752832 19/01/2019 11:22

EL PAÍS Ayer fue el día de Mariano Rajoy, que regresó por unos minutos a la vida política para que el titular de la convención ideológica del PP no fuera su plantón. Reivindicó su legado ante Pablo Casado y pidió huir de “sectarismos”. Los que, en el nuevo PP, temían que devolviera algún reproche, respiraron tranquilos. Tras el aplauso de los suyos, regresó a la vida sin política: este sábado no estará en la convención. La foto de unidad que buscaba Pablo Casado con él y con Aznar no será posible. Y ese hueco en el álbum habla de las dos familias que ahora dividen al PP. La crónica de Natalia Junquera. http://cort.as/-E0sh https://twitter.com/marianorajoy/status/1086355746906914816 , que regresó por unos minutos a la vida política para que el titular de la convención ideológica del PP no fuera su plantón. Reivindicó su legado ante Pablo Casado y pidió huir de “sectarismos”. Los que, en el nuevo PP, temían que devolviera algún reproche, respiraron tranquilos. Tras el aplauso de los suyos, regresó a la vida sin política: este sábado no estará en la convención. La foto de unidad que buscaba Pablo Casado con él y con Aznar no será posible. Y ese hueco en el álbum habla de las dos familias que ahora dividen al PP. La crónica de 19/01/2019 11:19

EL PAÍS Pedro Arriola, "el gurú que defendía un PP de perfil bajo para no molestar y sumar más votantes, se jubiló en diciembre". Javier Casqueiro explica aquí qué es el arriolismo. https://twitter.com/javiercasqueiro/status/1086555672089673728 19/01/2019 11:13

EL PAÍS Y seguimos a vueltas con la violencia de género. El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha recalcado que existe una violencia contra las mujeres "por el hecho de serlo" y que su partido defiende la existencia de una ley con medidas específicas para ellas porque necesitan protección ante un tipo de agresión "que no se produce contra nadie más". En declaraciones a su llegada a la convención nacional del PP, que recoge Europa Press, Maroto ha asegurado que esta es una de las "convicciones" del PP y que esta formación no va a "dar un paso atrás en la defensa de las medidas que ayudan a las mujeres que sufren violencia por el hecho de serlo". 19/01/2019 11:02

EL PAÍS Este es el candidato del PP en Barcelona. En las últimas elecciones municipales, fueron el sexto partido con 60.877 votos, el 8,7% del total. Tienen tres concejales frente a los 11 de Ada Colau. En las últimas elecciones municipales, fueron el sexto partido con 60.877 votos, el 8,7% del total. Tienen tres concejales frente a los 11 de Ada Colau. https://twitter.com/PPopular/status/1086561730635812864 19/01/2019 10:59

EL PAÍS Vicente Tirado: "Los candidatos del PP son los candidatos de las ideas claras". https://twitter.com/PPopular/status/1086556497050398721 19/01/2019 10:53

EL PAÍS Ella sí está en este segundo día, Rajoy, no. https://twitter.com/anapastorjulian/status/1086555359257509888 Ana Pastor fue la encargada de entrevistar este viernes a Mariano Rajoy. 19/01/2019 10:52

EL PAÍS En la convención se habla ahora de las propuestas de los candidatos del PP a las capitales de provincia, con la moderación de Vicente Tirado, vicesecretario de política autonómica y local. https://twitter.com/PPopular/status/1086554380407578624 19/01/2019 10:50

EL PAÍS Buenos días, retomamos el directo con el arranque del segundo dia de la convención del PP. La jornada ha comenzado a las diez de la mañana con las propuestas de los candidatos del PP a las capitales de provincia y la última intervención empezará a las 19.30. El punto estelar del programa del día es la intervención de José María Aznar, a las 12.30, para conmemorar el 30 aniversario de la refundación del Partido Popular. Será resentado por Antonio López-Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Aquí está el programa completo: http://cort.as/-E0qd 19/01/2019 10:47

EL PAÍS Despedimos este directo hasta mañana. Muchas gracias por seguirnos. 18/01/2019 22:42

EL PAÍS Así ha sido la primera jornada de la convención del PP. Informa Natalia Junquera. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1086375450979508224 18/01/2019 22:42

EL PAÍS Mariano Rajoy ha vuelto hoy a la escena política, más de medio año después de la moción de censura que le desalojó del Gobierno. https://twitter.com/marianorajoy/status/1086355746906914816 18/01/2019 21:54

EL PAÍS Finaliza la primera jornada de la Convención del PP. Se retoma mañana a partir de las 10.00. El plato fuerte de la jornada será la presencia del expresidente José María Aznar a las 12.30. 18/01/2019 21:53

EL PAÍS Isabel Bonig, candidata del PP en la Comunidad Valenciana, denuncia que se está produciendo un adoctrinamiento en la educación en Valencia: https://twitter.com/PPopular/status/1086364979035435008 18/01/2019 21:52

EL PAÍS José Ignacio Ceniceros, candidato del PP en La Rioja: "Estamos transformando el crecimiento económico en desarrollo social, reduciendo la tasa de pobreza". https://twitter.com/PPopular/status/1086362901210746880 18/01/2019 21:42

EL PAÍS Ana Beltrán, candidata del PP en Navarra: "Nuestro objetivo es sacar al nacionalismo vasco del Gobierno para evitar que Navarra desaparezca". https://twitter.com/PPopular/status/1086361566641979392 18/01/2019 21:38

EL PAÍS Fernando López Miras, candidato del PP en la Región de Murcia: "Aquí bajamos los impuestos". https://twitter.com/PPopular/status/1086360514270089216 18/01/2019 21:37

EL PAÍS “En política y en la vida no es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios" ha afirmado Mariano Rajoy en la convención del PP. https://twitter.com/FotografiaPais/status/1086360075890053121 18/01/2019 21:37

EL PAÍS Juan José Imbroda, candidato del PP en Melilla: "Es muy importante seguir apostando por el PP en Melilla porque si no habrá riesgo, incertidumbre e inestabilidad". https://twitter.com/PPopular/status/1086359535156060162 18/01/2019 21:31

EL PAÍS Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP en la Comunidad de Madrid: "Madrid es la casa de todos los españoles. Somos una región abierta, plural y tolerante". https://twitter.com/PPopular/status/1086357770440298496 18/01/2019 21:25

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP de Galicia: "La mayoría de los gallegos que nos han votado son españoles aunque les moleste a algunos". https://twitter.com/PPopular/status/1086356433354944512 18/01/2019 21:23

EL PAÍS José Antonio Monago, candidato del PP en Extremadura: "El único sabotaje del tren de Extremadura se llama Ábalos". https://twitter.com/PPopular/status/1086355049129828352 18/01/2019 21:14

EL PAÍS Juan Vivas, candidato del PP en Ceuta: "Ceuta es la frontera de España y de Europa y necesitamos que sea eficaz". https://twitter.com/PPopular/status/1086353453440364544 18/01/2019 21:09

EL PAÍS Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, apela a la Constitución para resolver el conflicto catalán. https://twitter.com/PPopular/status/1086352656736473088 18/01/2019 21:08

EL PAÍS Paco Núñez, candidato del PP en Castilla La Mancha: "El único partido que garantiza el apoyo a la ganadería y a la agricultura es el Partido Popular". https://twitter.com/PPopular/status/1086351937488936960 18/01/2019 21:07

EL PAÍS Alfonso Mañueco, candidato del PP en Castilla y León, habla del "compromiso" con "el mundo rural". https://twitter.com/PPopular/status/1086351144480174080 18/01/2019 20:56

EL PAÍS Asier Antona, candidato del PP en Canarias: "El PP tiene que ser la alternativa en Canarias". https://twitter.com/PPopular/status/1086350279744774144 18/01/2019 20:52

EL PAÍS Biel Company, candidato del PP en Baleares: "La lengua nos debería unir y no dividir". https://twitter.com/PPopular/status/1086349020853747713 18/01/2019 20:47

EL PAÍS Teresa Mallada, candidata del PP en Asturias: "Tenemos que mantener las centrales térmicas eficientes". https://twitter.com/PPopular/status/1086348130688221184 18/01/2019 20:46

EL PAÍS Ruth Beitia, candidata del PP en Cantabria defiende los valores del deporte. https://twitter.com/PPopular/status/1086346786548023296 18/01/2019 20:39

EL PAÍS Luis María Beamonte, presidente del PP de Aragón y candidato a presidir esta comunidad: "A Pedro Sánchez le preocupa solamente Pedro Sánchez" https://twitter.com/PPopular/status/1086345970160259073 18/01/2019 20:38

EL PAÍS Los candidatos y líderes autonómicos del PP están interviniendo uno a uno. Comenzó su turno Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, que no se enfrenta a elecciones autonómicas porque no las hay en Euskadi. Tampoco las habrá en Cataluña, Andalucía y Galicia. https://twitter.com/PPopular/status/1086344583858991104 18/01/2019 20:32

EL PAÍS Javier Maroto, vicesecretario de organización y electoral, presenta a los candidatos autonómicos del PP: "Somos el partido de las personas y la libertad. Soy vasco y por eso soy español". https://twitter.com/PPopular/status/1086343433847885824 18/01/2019 20:20

EL PAÍS Acaba el turno para hablar de Cataluña en la convención. 18/01/2019 20:10

EL PAÍS Teresa Freixes, presidenta de Concordia Cívica, ha reivindicado las movilizaciones anti independentistas producidas en Cataluña. 18/01/2019 20:10

EL PAÍS Jaume Vives, portavoz de Tabarnia, ha recordado que la gente con sentimiento independentista no es la enemiga. "Los del lacito amarillo son nuestros hermanos". https://twitter.com/el_pais/status/1086337529131880448 18/01/2019 20:05

EL PAÍS Así ha sido parte del discurso de Jaume Vives, portavoz de Tabarnia, en la convención del PP. Vives ha sorprendido con unas palabras muy críticas hacia el Partido Popular. https://twitter.com/el_pais/status/1086337998097068032 18/01/2019 20:04

EL PAÍS Jaume Vives: "El humor nos humaniza. Aunque parece una obviedad hace que nos vean como personas" 18/01/2019 19:56

EL PAÍS Jaume Vives: "Estoy descontrolado. Gracias por darme la oportunidad. Ya estuve en otro acto en Aragón en el que les dije que no les iba a gustar lo que iba a decir. Os honra haberme invitado, os doy las gracias". 18/01/2019 19:54

EL PAÍS Jaume Vives: "Dejo ya el cabreo y el mal humor, pero tenía que decirlo. Estoy muy contento porque el director de TV3 acaba de decir que miento porque hice una investigación en la que más del 80% de los periodistas de TV3 son partidarios del 'procés' y apóstoles del nacionalismo. Si llegáis al poder, que sepáis que los del lacito amarillo son nuestros hermanos. Tened muy claro que la guerra es contra los cabrones que han llevado a esa gente a enfrentarles con nosotros." 18/01/2019 19:53

EL PAÍS Jaume Vives: "A mí me da la sensación que la gente piensa que al PP se le ha pasado el arroz. A mí lo que me han pedido es que os afiliéis a Vox, y que los que no lo hagáis sepáis escoger buenos compañeros de viaje". 18/01/2019 19:50

EL PAÍS Jaume Vives: "He visto mucho cabreo en la gente, porque durante muchísimos años ha habido dejadez. La gente se ha sentido sola. Hemos visto un 155 que ha llegado tarde y mal. Hay cabreo por los pactos que ha habido con el nacionalismo en mi tierra". Vives está haciendo un discurso muy crítico con el PP. 18/01/2019 19:48

EL PAÍS Dolors Montserrat: "El nacionalismo vive en el odio permanente y no le gusta el sentido del humor ni la ironía". Montserrat presenta a Jaume Vives, portavoz de la plataforma cívica Tabarnia. 18/01/2019 19:45

EL PAÍS José Rosiñol, expresidente de Societat Civil Catalana: "Hay que desmontar el entramado nacionalista". Rosiñol apela a la unidad de los partidos constitucionalistas en Cataluña para desalojar a los independentistas de la Generalitat. 18/01/2019 19:42

EL PAÍS La convención se centra ahora en Cataluña, con un debate moderado por Dolors Montserrat. 18/01/2019 19:31

EL PAÍS Finaliza el discurso de Adolfo Suárez. 18/01/2019 19:30

EL PAÍS Adolfo Suárez: "La concordia no puede criminalizar a un bando. Los dos bandos son anacrónicos. Y criminalizar a uno saca la violencia". 18/01/2019 19:22

EL PAÍS Adolfo Suárez: "Es aberrante contemplar el clima de discordia que reina en la política española, me llama la atención en un país que fue capaz de transitar de una dictadura a una democracia sin romper una sola ley". 18/01/2019 19:17

EL PAÍS Mariano Rajoy hace unos minutos por qué la Constitución es una historia de éxito. Así argumentabahace unos minutos por qué la Constitución es una historia de éxito. https://twitter.com/PPopular/status/1086319801222361088 18/01/2019 19:15

EL PAÍS Adolfo Suárez: "El mayor fracaso nacional es la Guerra Civil". 18/01/2019 19:14

EL PAÍS Adolfo Suárez: "Muchos están jugando con el odio sin haber conocido el odio jamás. Acabamos de verlo en Andalucía con nuestro compañero Juanma Moreno intentando algo tan radicalmente normal como es la alternancia política". 18/01/2019 19:12

EL PAÍS Adolfo Suárez: "La diferencia entre nuestra Constitución y otras (del mundo) es la concordia. Tenemos una Constitución en la que nadie está satisfecho plenamente, pero en la que se recogen los anhelos de todos". 18/01/2019 19:11

EL PAÍS Arranca la intervención de Adolfo Suárez. 18/01/2019 19:09

EL PAÍS Va a hablar Adolfo Suárez, presidente de la fundación Concordia y Libertad. En la convención se ve un vídeo que repasa los logros de España en los últimos 40 años y que destaca los hitos del PP. 18/01/2019 19:09

EL PAÍS Finaliza la intervención de Mariano Rajoy. https://twitter.com/carlosecue/status/1086321022494826498 18/01/2019 19:04

EL PAÍS Ana Pastor: "Vamos a preservar lo mejor de lo mejor de nuestra historia" Pastor alaba a Rajoy. Termina este formato en el que la presidenta del Congreso ha charlado con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. 18/01/2019 19:04

EL PAÍS Mariano Rajoy: "La verdad, Ana, estoy estupendamente. Lo digo como lo siento. La gente me trata muy bien. Y aquellos a quienes no les gusto, que son muchos, tienen el buen gusto de no contármelo". 18/01/2019 19:02

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Lo mejor que me ha pasado es que he tenido la suerte de conocer toda España. Y es muy importante, porque es mi país. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas como las que estáis hoy aquí". 18/01/2019 19:01

EL PAÍS Mariano Rajoy está haciendo un repaso de su trayectoria política. "No me puedo arrepentir de esto. Quitaría algunas cosas, pero como van en el paquete es difícil hacerlo". 18/01/2019 19:00

EL PAÍS Mariano Rajoy: "He estado en política más de treinta años. Yo he tenido momentos en los que lo he pasado francamente mal. Pero dicho esto, me quedo con lo bueno. Y tengo la suerte de que las cosas malas de la vida las olvido, y eso es muy importante porque vives feliz". 18/01/2019 18:59

EL PAÍS Ana Pastor: "¿Volverías a hacer lo que has hecho? ¿Cómo te va la vida ahora?". 18/01/2019 18:58

EL PAÍS Continúa la charla entre Mariano Rajoy y Ana Pastor. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1086319639032987648 18/01/2019 18:57

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Hace cuarenta años había 150.000 extranjeros. Hoy son más de cuatro millones". Rajoy defiende la inmigración ordenada. 18/01/2019 18:56

EL PAÍS Mariano Rajoy: "La demografía hace cuarenta años era 2,65. Hoy es 1,3. Este es un tema importante". 18/01/2019 18:55

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Hay que cuidar el sistema del bienestar. Nos gastamos el dinero en sanidad, educación y las pensiones". 18/01/2019 18:54

EL PAÍS Mariano Rajoy habla de empleo como segundo reto. 18/01/2019 18:53

EL PAÍS Mariano Rajoy se refiere a Europa, al Brexit, la seguridad, la inmigración: "Hay que mirar a Europa. Ahí es donde estamos y donde estaremos. Europa es una prioridad clarísima" 18/01/2019 18:53

EL PAÍS Ana Pastor: "El PP confía en el futuro. Tenemos altura de miras. Los españoles hemos sabido superar todas las dificultades, haciéndolo juntos. ¿Qué retos tenemos como partido y como país? ¿Qué es lo más importante para el futuro?". 18/01/2019 18:52

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Tenemos muy clara la unidad de España, la Constitución... Pero la realidad es otra. No es bueno el sectarismo ni los doctrinarios". 18/01/2019 18:49

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Este es un partido que se ha ocupado de la gente. Hay que cuidarla, tratarla bien, escucharla". 18/01/2019 18:48

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Este es un partido en el que por lo general todos nos hemos respetado unos a otros". 18/01/2019 18:48

EL PAÍS Mariano Rajoy: "El PP es una organización muy potente. Y no tiene que asustarse de nada. Tiene que defender sus posiciones, argumentar y razonar. El PP ha tenido gente muy competente, y la seguimos teniendo. Esto es fundamental. Porque para gobernar hay que tener conocimientos". 18/01/2019 18:47

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Es muy importante tener representación en toda España. Como hemos trabajado mucho tenemos una estructura de partido en toda España, y eso es muy importante porque tenemos muchos mensajeros. Y cuando la sigla no va muy bien, esa estructura es muy útil". 18/01/2019 18:46

EL PAÍS Mariano Rajoy: "El PP ha hecho algunas cosas buenas, y sería conveniente que así siguiera sucediendo. Lo primero que ha hecho el PP es que ha trabajado muchísimo. Debemos meterle muchas horas". 18/01/2019 18:45

EL PAÍS Ana Pastor: "¿Cuáles son las claves del éxito y del modo de hacer política que tiene el PP, de hacerlo con humildad y coger las riendas? ¿Qué nos diferencia de otros, que no tenemos chulería?". 18/01/2019 18:44

EL PAÍS Ana Pastor: "Desde que Feijóo recuperó la Xunta de Galicia, el PP siempre ha ganado todas las elecciones". 18/01/2019 18:43

EL PAÍS Ana Pastor: "El PP ha estado a la altura y la sociedad nos exige porque sabe que somos buenos gobernantes". 18/01/2019 18:43

EL PAÍS Mariano Rajoy: "El PP ha tenido dos etapas en el Gobierno de España. En 1996 y en 2011. En 1975 trabajaban 12 millones de personas. Y en 1995 también. Pero a partir de ese 1996 (Aznar) pasamos a 18 y 20 millones, y entramos en el euro. Y en 2011 España vivía la mayor crisis de este país, con tres millones de empleos perdidos. Y fue el Gobierno del PP el que hizo las reformas, redujo el déficit público y recuperó el empleo". 18/01/2019 18:42

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Hemos sido clave para acabar con ETA. La banda se disolvió sin que diéramos ninguna concesión a cambio. Ni una". 18/01/2019 18:40

EL PAÍS Mariano Rajoy: "El PP ha estado en los pactos autonómicos de 1992". 18/01/2019 18:40

EL PAÍS Mariano Rajoy: "El PP estuvo desde el primer momento en la España de las autonomías". 18/01/2019 18:39

EL PAÍS Mariano Rajoy: "El papel del PP en estos 40 años ha sido absolutamente decisivo. La aprobación de la Constitución en la que se hizo un esfuerzo y hubo una generosidad por parte de mucha gente". 18/01/2019 18:39

EL PAÍS Ana Pastor: "¿Qué papel hemos tenido el PP en los avances de este país?". 18/01/2019 18:37

EL PAÍS Mariano Rajoy habla al auditorio y no mira a Ana Pastor en esta conversación-entrevista. habla al auditorio y no mira aen esta conversación-entrevista. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1086315012279488518 18/01/2019 18:37

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Ahora todo el mundo dice que hay que reformar la Constitución. Pero conviene dejar de lado las ocurrencias". 18/01/2019 18:35

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Yo he inaugurado la electricidad en España. He puesto el primer teléfono en muchas aldeas de Galicia. Yo he estado esperando en una frontera más de tres horas para que me pusieran un sello. Por eso cuando vemos un intelectual de baja estopa diciendo lo mala que es la Constitución, no hagamos caso". 18/01/2019 18:35

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Conviene también acordarse del rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez". 18/01/2019 18:34

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Esta es una etapa de mayor progreso en la historia de España. La esperanza de vida: 74 años, y ahora 82. Mortalidad infantil, antes un 16%, y hoy el 2%". Rajoy revisa una serie de datos históricos de España, comparando cómo era el país en 1978 y ahora, en 2019. 18/01/2019 18:33

EL PAÍS Mariano Rajoy: "Creo que la Constitución es algo que mucha gente no ha tenido la oportunidad de vivir, es algo que otros ponen en tela de juicio. Yo quisiera hacer una defensa de la manera más breve. Ha sido libertad, derechos humanos, cohesión. Ha sido colocarnos en Europa. Eso es la Constitución". 18/01/2019 18:32

EL PAÍS Mariano Rajoy comienza su intervención agradeciendo a Pablo Casado por invitarle a la convención. 18/01/2019 18:30

EL PAÍS Ana Pastor interroga a Rajoy: "¿Cómo dirías que ha evolucionado España desde la aprobación de la Constitución?". 18/01/2019 18:30

EL PAÍS Ana Pastor: "Tenemos un político de poso y de peso. Por eso está hoy aquí. No es un hombre que tenía una idea por la mañana y otra por la tarde. Él está aquí para compartir con nosotros treinta y tantos años de su vida. Nosotros somos una gran familia y llevamos décadas trabajando por España y los españoles". 18/01/2019 18:28

EL PAÍS Ana Pastor: "Eres íntegro, eficaz y generoso. Un hombre del que hemos aprendido tanto. Hoy estamos en un momento muy importante, de reafirmar lo que somos, que somos un gran partido. Y para eso tenemos que tener en cuenta las raíces de la casa que hemos construido todos". 18/01/2019 18:27

EL PAÍS Ana Pastor: "No podríamos entender este partido ni lo que somos sin que tú hubieras existido. No podríamos estar aquí sin tu generosidad y sin tu trabajo, y sin el estilo que has aportado a la política de este país". https://twitter.com/nataliajunquera/status/1086314374640353282 18/01/2019 18:26

EL PAÍS Habla Ana Pastor: "Tengo el privilegio de inaugurar un nuevo género, entre la entrevista y la conversación. Es un privilegio conversar con un amigo, un maestro, con quien he compartido 23 años de mi vida política". 18/01/2019 18:25

EL PAÍS Mariano Rajoy recibe una larguísima ovación. A su lado, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que va a presentar al expresidente del Gobierno. 18/01/2019 18:24

EL PAÍS Una orquesta toca el 'Think' de Aretha Franklin, antes de que Mariano Rajoy sea presentado. 18/01/2019 18:23

EL PAÍS Un vídeo muestra los logros para España que reivindica el PP como suyos. 18/01/2019 18:22

EL PAÍS Teodoro García Egea: "¡Viva el Partido Popular y viva España!". Así termina la intervención del secretario general del PP. 18/01/2019 18:20

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Por muchos nombres que se pongan, En Comú Podem, Podemos, Compromís..., son la izquierda trasnochada comunista de toda la vida". 18/01/2019 18:20

EL PAÍS Teodoro García Egea: "España nos necesita, para hacer frente de los desmanes de la izquierda" 18/01/2019 18:19

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Vamos a modernizar el PP, intentando que todos estemos siempre en contacto, de manera ágil". 18/01/2019 18:18

EL PAÍS Teodoro García Egea: "En Andalucía hay un grandísimo equipo liderado por Juan Manuel Moreno. La reconquista empieza en Andalucía y hoy en esta convención del PP". 18/01/2019 18:18

EL PAÍS Teodoro García Egea: "No somos 17 partidos distintos. Somos un partido nacional que acude cuando alguien nos necesita". 18/01/2019 18:17

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Si estáis dispuestos a hacer historia, a sentir con orgullo cómo el PP mejora España, cómo Casado toma las riendas de la nación, os garantizo que no vais a estar solos. Como hemos estado en Andalucía". 18/01/2019 18:17

EL PAÍS Teodoro García Egea recuerda a Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez como símbolos de los políticos del PP asesinados por ETA. 18/01/2019 18:16

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Voy a hablar lo mínimo de Pedro Sánchez. Pero él ha abierto su partido para gobernar como lo está haciendo. Lo que tiene que enseñar el señor Sánchez es los pactos vergonzosos con el señor Puigdemont y el señor Torra para aprobar los Presupuestos". 18/01/2019 18:15

EL PAÍS Teodoro García Egea: "En los Gobiernos se puede estar o no. Pero en el partido siempre se está. Y eso lo tenemos que cuidar". 18/01/2019 18:15

EL PAÍS Teodoro García Egea: "No olvidemos de dónde venimos. Yo he estado pegando carteles. ¡Tenemos que seguir estando en la calle!". 18/01/2019 18:14

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Aquí no hay generales con gorra, hay servidores y militantes del PP". 18/01/2019 18:14

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Los andaluces han puesto a la izquierda en la calle. Les digo a esos que rodean parlamentos democráticamente elegidos que guarden las pancartas para irse a manifestar a Moncloa, que les esperamos cuando gobierne Pablo Casado". 18/01/2019 18:13

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Solo un PP unido puede servir a España. Solo fortaleciendo a España servimos al PP. Somos un proyecto unido en torno a ti, Pablo". 18/01/2019 18:12

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Nuestras siglas no están hechas de palabras. Están hechas de ilusiones", dice el secretario general en su discurso. 18/01/2019 18:12

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Mientras Torra esté aquí es español, aunque no quiera", grita el secretario general. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1086309895392120833 18/01/2019 18:11

EL PAÍS Teodoro García Egea: "En la izquierda nadie nos da lecciones de nada". 18/01/2019 18:09

EL PAÍS Teodoro García Egea: "La izquierda está trasnochada". 18/01/2019 18:09

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Hace seis meses nadie hubiera pensado que el cambio en Andalucía era posible. Hace seis meses cogimos un impulso y nos prometimos que íbamos a reunirnos hoy". 18/01/2019 18:08

EL PAÍS Teodoro García Egea: "Hace 30 años este partido se refundó bajo el impulso del presidente Fraga. La generosidad de aquel momento hizo que naciera la esperanza en España. Las primeras mayorías en el 96 se produjeron porque éramos un partido unido. La izquierda volvió a arruinar a España. Pero ahí estaba Rajoy y el PP para reconstruir España. Y con Pablo Casado hemos conquistado Andalucía". 18/01/2019 18:08

EL PAÍS Arranca Teodoro García Egea, secretario general del PP. 18/01/2019 18:05

EL PAÍS Finaliza el discurso de Alberto Núñez Feijóo. 18/01/2019 18:05

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Quizá habréis notado que no he hablado de Pedro Sánchez en el discurso. Porque el futuro de España es el PP". 18/01/2019 18:05

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Hace siete meses tuvo lugar una moción de censura y como era previsible no ha sido buena para España. Y tampoco ha sido buena para quienes la promovieron. Les ha sentado especialmente mal a ellos. El PP ha mostrado una enorme fortaleza, que nos acompañará en las próximas elecciones. A los candidatos les digo que vais a tener el honor de defender al partido más útil que ha tenido España". 18/01/2019 18:04

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Ningún partido va a dar lecciones a los militantes del PP de Galicia de ser gallegos y españoles. ¡Somos gallegos y españoles!". 18/01/2019 18:03

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Reivindico el PP que está capacitado para gobernar. Querido Pablo, vamos a gobernar España cuando este señor decida convocar elecciones", dice en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 18/01/2019 18:02

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Siempre reivindicamos especialmente al PP del País Vasco, porque siempre desde la oposición ha defendido la democracia". 18/01/2019 18:01

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Los partidos no solo tienen que tener discurso, sino resultados". 18/01/2019 18:01

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Reivindico el PP de amplio espectro. Como parte de un partido europeo reformista. Lo reivindico como un partido abierto y agradezco a los independientes que van a tomar parte de las listas". 18/01/2019 18:01

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Hoy no estamos para reinventar el PP. Estamos aquí para reivindicarlo. Y debemos reforzarlo". 18/01/2019 18:00

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Amigos, todos los partidos nos atacan. Pero todos ansían ser el PP. Unos quieren los resultados gestionando. Otros quieren la cercanía en todos los pueblos de España. Pero lo que se espera del PP, solo el PP puede darlo". 18/01/2019 17:59

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Tenemos que ejercer nuestras responsabilidades con humildad. Y con ella digo que ningún partido nos va a dar lecciones de cómo se gobierna. Tenemos que reconocer nuestros errores y exigirnos. Pero ningún partido nos va a dar lecciones de transparencia, ni de centralidad, ni de coherencia, ni de moderación, ni de firmeza". 18/01/2019 17:58

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Somos un partido muy claro en nuestras ideas. La claridad no es una veleta interesada, es la firmeza en los principios. Decimos que no cuando tenemos que decir que no, y sí cuando tenemos que decir que sí". 18/01/2019 17:57

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Es más lo que nos une que lo que nos divide. Esa es nuestra defensa de la unidad de España. No somos un partido vociferante ni que descalifica. No somos un partido con un falso discurso social. Porque tenemos un plan. No somos un partido oportunista, somos sólidos. Y no somos ansiosos, sino serenos". 18/01/2019 17:56

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Los que nos quieren hacer renunciar a una parte de España nos empobrecen a todos. Pero los que quieren que España renuncie a cada una de sus partes también nos empobrecen. La unidad es plantar cara a quienes pretenden romperla. La unidad es el respeto a la riqueza de nuestras particularidades y a quien cumpliendo las leyes no piensa como nosotros. La unidad de la nación es defender la convivencia de todos los ciudadanos" https://twitter.com/nataliajunquera/status/1086307203236225024 18/01/2019 17:55

EL PAÍS Feijóo: "Orgulloso de ser del PP" https://twitter.com/PPopular/status/1086305433621454853 18/01/2019 17:54

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Querido Juanvi (Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León), ¡cuánto bien haría España si tuviera a más gente como tú y menos como Puigdemont!". 18/01/2019 17:54

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Reivindico a los políticos que hacen política con los pies en la tierra. Y por eso vengo a reivindicar a Juan Vicente Herrera, muy claramente". 18/01/2019 17:53

EL PAÍS Feijóo reivindica el legado de Aznar y Rajoy en la convención del PP de Pablo Casado. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1086304504482615296 18/01/2019 17:51

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Hoy ha empezado el cambio en Andalucía y no puede empezar mejor que con alguien que está lleno de sensatez y de ilusión. Igual que Juanma Moreno ha tomado posesión, quiero reivindicar el papel fundamental de Javier Arenas durante tanto tiempo en Andalucía". 18/01/2019 17:51

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Nuestra idea de España se construye desde cada pueblo, provincia y comunidad autónoma. Porque en cada aldea y rincón de España tenemos proyecto y ganas de servir a nuestro país". 18/01/2019 17:50

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Tenemos presente y tenemos futuro. Ese es Pablo Casado. El orgullo que siente por presidir este partido nos contagia a todos, y su ilusión será la ilusión de España". 18/01/2019 17:49

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo alaba la gestión de Rajoy y su manera de irse de la política "con sus principios intactos". 18/01/2019 17:48

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Estoy orgulloso del partido con el que España entró en el euro, el partido que convirtió a España en uno de los países más potentes del mundo, del partido que logró sacar a España de la crisis económica". Feijóo menciona a Aznar y Rajoy. 18/01/2019 17:48

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Estoy orgulloso del partido que fundó uno de los padres de la Constitución, el presidente Fraga. Es un partido que ha sabido aglutinar a tantos españoles diferentes entorno a unos principios" 18/01/2019 17:47

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo: "Estoy orgulloso de ser del Partido Popular". 18/01/2019 17:46

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo comienza su intervención. 18/01/2019 17:44

EL PAÍS Finalizan las palabras de Manfred Weber. 18/01/2019 17:44

EL PAÍS Manfred Weber: "Una victoria del PP es una victoria para Europa". 18/01/2019 17:43

EL PAÍS Las intervenciones de la Convención Nacional del PP, en directo https://twitter.com/PPopular/status/1086295165516550144 18/01/2019 17:40

EL PAÍS Manfred Weber: "Defiendo los valores de Europa y no los de Nicolás Maduro" 18/01/2019 17:40

EL PAÍS Manfred Weber: "Debemos proteger nuestro espacio público", dice en referencia al ataque terrorista en Estrasburgo. 18/01/2019 17:39

EL PAÍS Manfred Weber: "La inmigración ilegal debe ser parada. Esa es nuestra determinación como Partido Popular Europeo". 18/01/2019 17:38

EL PAÍS Manfred Weber habla de la inmigración y se refiere a la frontera entre Bulgaria y Turquía: "Cuando tienes la determinación política, se pueden controlar las fronteras. Pero la izquierda no sabe hacer esto. Lo estamos viendo con el Gobierno de España". 18/01/2019 17:37

EL PAÍS Manfred Weber: "Queremos crear 5 millones de empleos en la Unión Europea. Queremos trabajar para que nadie deba dejar su hogar para trabajar". 18/01/2019 17:36

EL PAÍS Manfred Weber: "El problema de Gibraltar no solo es español. Es un tema europeo y siempre podéis contar con la solidaridad europea", dice en relación al acuerdo del Brexit y cómo este afecta a España. 18/01/2019 17:35

EL PAÍS Manfred Weber: "En España fue Mariano Rajoy quien creó una historia de éxito económico". La Convención estalla en un largo aplauso. Rajoy, ovacionado, tiene que levantarse de su asiento. Todo el auditorio está en pie. 18/01/2019 17:34

EL PAÍS Manfred Weber: "Quien trate de dejar España, deja la Unión Europea. Eso debe estar claro para todo el mundo", dice en referencia a Cataluña. 18/01/2019 17:32

EL PAÍS Manfred Weber: "La Europa que conocemos está siendo atacada por los populistas y los extremistas". Weber se refiere al problema de Cataluña y apoya la posición del PP en este asunto. 18/01/2019 17:32

EL PAÍS Manfred Weber: "El PP ha defendido la unidad de España, también en Europa. Puigdemont nunca ha sido un asunto del que se haya hablado en el Parlamento Europeo. Puigdemont vive en Bruselas y sin embargo nunca ha tenido acceso a ningún edificio de las instituciones europeas". 18/01/2019 17:30

EL PAÍS Manfred Weber: "Pablo, estoy seguro de que serás el próximo presidente de España". 18/01/2019 17:29

EL PAÍS Manfred Weber: "Es un honor participar en este Congreso. El PP de España tiene una historia de éxito". 18/01/2019 17:29

EL PAÍS Manfred Weber da la enhorabuena al PP por conquistar la Junta de Andalucía. Y recuerda a los líderes históricos del PP, Mariano Rajoy y José María Aznar. 18/01/2019 17:28

EL PAÍS Manfred Weber: "Querido Pablo. Desde que saliste elegido nos hemos conocido muy bien. Tengo que decirte: 'siempre es bueno estar en España' (dice esto en español)". 18/01/2019 17:27

EL PAÍS Una voz en off da inicio a la Convención, después de la proyección de un vídeo: "Un proyecto de unidad, un proyecto para una España unida y Europea". Presentan a Manfred Weber, candidato a presidente de la Comisión Europea y diputado de la Eurocámara por Baviera (Alemania) con la Unión Social Cristiana de Baviera, parte del Partido Popular Europeo., Weber va a intervenir el primero en esta Convención del PP. 18/01/2019 17:25

EL PAÍS Arranca la convención ideológica del PP. El plato fuerte de hoy es el discurso de Rajoy. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1086294723424178176 18/01/2019 17:22

EL PAÍS Junto a Mariano Rajoy y Pablo Casado suben al estrado Teodoro García Egea, Javier Maroto y Andrea Levy, entre otros. Han saludado a todos los presentes. La Convención está a punto de empezar. 18/01/2019 17:13

EL PAÍS A punto de arrancar la Convención del PP. Suena la música en Ifema. Entran Mariano Rajoy y Pablo Casado. 18/01/2019 17:09

EL PAÍS Los participantes en la Convención del PP ya están en Ifema. Agustín Almodóbar, senador por Alicante, ha publicado esta imagen en Twitter. https://twitter.com/aalmodobar/status/1086287434789408773 18/01/2019 16:49

EL PAÍS Javier Maroto en la cadena Cope: "Vamos a regenerar el discurso y las propuestas del PP". https://twitter.com/PPopular/status/1086286512428404737 18/01/2019 16:46

EL PAÍS En menos de veinte minutos arranca la Convención España en Libertad del Partido Popular. Lo hará con las palabras del secretario general del PP, Teodoro García Egea, del coordinador de la Convención y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, y del candidato a presidente de la Comisión Europea, Manfred Weber. https://twitter.com/PPopular/status/1086269479200399362 18/01/2019 16:43

EL PAÍS La convención del PP, 'Entre la euforia y la angustia', por Rubén Amón https://twitter.com/Ruben_Amon/status/1086167676031025152 18/01/2019 16:24

EL PAÍS Ya están llegando los participantes en la convención del PP https://twitter.com/pedrogoro/status/1086278690869104641 18/01/2019 16:17

EL PAÍS La exsecretaria del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal tiene previsto asistir esta tarde a la convención nacional del PP que se celebra hasta el domingo en Ifema, y en la que coincidirá con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Según han informado fuentes del PP, Cospedal ha confirmado su asistencia en la jornada de hoy y, de hecho, se le ha reservado una silla entre las primeras filas, como a otros ex altos cargos del partido. 18/01/2019 16:02