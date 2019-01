La dirección de IU abre un expediente disciplinario a Llamazares

La Coordinadora Federal de Izquierda Unida (IU) ha abierto un expediente disciplinario al portavoz parlamentario en Asturias y excoordinador federal, Gaspar Llamazares, y a otros dos miembros de Izquierda Abierta por un hecho “grave y desleal”: haber “declarado públicamente el apoyo a candidaturas de otros partidos que competirán electoralmente en los próximos comicios”. Llamazares niega que Izquierda Abierta y Actúa (plataforma en la que participa el jurista Baltasar Garzón) compitan electoralmente con IU y asegura que el verdadero motivo de la crisis interna es su oposición a la alianza entre Alberto Garzón y Pablo Iglesias en Unidos Podemos. “La estrategia de sumisión a Podemos es equivocada. En Asturias no queremos ser una sucursal de Podemos”, dijo este domingo a EL PAÍS.

La coordinadora federal de IU ha decidido -con un 96% de los votos" instar a su federación en Asturias a que "actúe". Para Llamazares se trata de un "chantaje" y un "linchamiento personal". "Alberto Garzón [líder de Izquierda Unida] no me puede expulsar, por eso le pasa la pelota a Asturias. Es una forma de chantaje, de decir que si no aplican la sentencia se arriesgan a una posible intervención de la dirección general", añade.

La formación política ha analizado mensajes en Twitter y declaraciones públicas de Izquierda Abierta, Actúa y sus impulsores. En unas grabaciones a las que tuvo acceso EL PAÍSse oía a Llamazares decir lo siguiente: “Cuando Actúa presente su programa político a las municipales, autonómicas y europeas, Actúa es un actor político electoral. Es clarísimo”. El excoordinador federal sostiene que era una reflexión en una reunión interna y que se decidió que la plataforma colaborara, no compitiera, con IU. Llamazares critica una “doble vara de medir” porque afirma que aliados de Podemos y Alberto Garzón “montan candidaturas que sí compiten” con IU, en alusión a Equo.