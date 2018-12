Llamazares asegura que sigue en IU pese a crear un nuevo grupo político

“Es una reunión interna en el que se hace una reflexión de varios miembros sobre la posibilidad de colaborar o convertirse en la competencia de la izquierda”, explica el dirigente a EL PAÍS que define Actúa como una plataforma política aunque esté inscrita en el registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior desde agosto de 2017. “Se opta finalmente por la colaboración”, asegura. Llamazares afirma que, tomada esta decisión, enviaron una carta a Podemos y otras a IU para establecer un diálogo. “Estamos preocupados por la pérdida de votos, por el electorado que se siente huérfano de la izquierda”, argumenta. Por el momento no han tenido respuesta, dice.

En los audios, Llamazares da por hecho que Actúa es un partido. “Nosotros somos un partido y lo percibe todo el mundo, no tienen dudas”, dice. “Se presentó públicamente y si no preguntadle a los dirigentes de IU, joder, es que nos tienen fritos”.

Estas afirmaciones, sin embargo, se contradicen con otro momento del encuentro. Llamazares, en presencia de Baltasar Garzón, explica sus planes para concurrir a las elecciones. El motivo que esgrime Alberto Garzón para iniciar una investigación interna que podría concluir en suspensión. “Tenemos que aprender de los aciertos y errores de los demás en construir partidos. ¿Es que Podemos se construyó como partido antes de las elecciones europeas? De eso nada. ¿Se metió a una pugna interna antes de las elecciones de si ganaba Pablo o ganaba Íñigo? No. Presentó una candidatura y luego construyó el partido”, relata.

“Primero pongamos las bases de una propuesta que es un programa. Lo hacemos en otoño. Alguien va a dudar de que es la segunda fase de la construcción de un partido. En este país poca cultura política hay, pero se entiende perfectamente”. Llamazares continúa hablando y explica que no necesitan un secretario general ni conformar órganos políticos para las citas electorales. Y lo resume con una frase: “Habrá que decir que hay que hacer un proceso político para un reto electoral”.

Al mismo tiempo, se ofrece como candidato. “Este señor y yo nos vamos a tener que comer las candidaturas, en buena parte las más importantes”, plantea haciendo referencia al juez Garzón al que solo se le escucha en un par de ocasiones.

“Hablo por mí, para presentarme a unas elecciones si tengo que desvestir un santo para vestir otro estoy dispuesto a ello”, reitera. “Yo tengo disponibilidad porque sé que a las europeas o vamos con cabeza o no sacamos nada”, se escucha en otro momento. “Tiene que haber confianza y lealtad. Que si no… para eso otra vez no. Yo tengo 60 años, me lo dijo mujer el otro día”, se reafirma en otro de los audios.

Para las europeas, Actúa anunció que había sellado una alianza con Primavera Europea, el movimiento que lidera el exministro de Finanzas griego Yanis Varufakis. Llamazares asegura a EL PAÍS que su grupo “no ha decidido tal cosa”, en referencia a una candidatura europea independiente. “En el caso de Madrid nos sentimos cómodos en las listas de Carmena”, explica a este diario en conversación telefónica sobre su disponibilidad para integrarse en la candidatura de la actual alcaldesa. Llamazares lidera además Izquierda Abierta (IzAb), partido integrado en IU. El pasado julio, la dirección de IU suspendió la asignación económica a la que tiene derecho por ser parte de la coalición ya que promocionó a Actúa.

El dirigente aclara que ha confirmado su compromiso con IU y su organización territorial al anunciar que se presentará a las primarias por Asturias. Y reitera que las grabaciones son reflexiones que quedaron zanjadas en el momento que decidieron "cooperar en lugar de la competencia electoral".