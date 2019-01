El frío polar pone a 30 provincias en alerta por temperaturas de hasta -12ºC

La masa de aire de procedencia polar y continental que comenzó a penetrar ayer miércoles por el noreste de la Península ya se está dejando notar en una brusca y generalizada bajada de las temperaturas, pero lo peor llegará a partir de esta tarde y de mañana viernes, cuando se vivirá lo más crudo de un "episodio de frío intenso" que, de momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no considera una ola de frío. La Aemet ha alertado para esta tarde a 30 provincias por el desplome en los termómetros. Todos los avisos son amarillos —el más bajo del sistema de una escala de tres, en el que no existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta— salvo en Guadalajara, donde es naranja —segundo nivel del sistema de avisos, que implica riesgo importante y cierto grado de peligro para las actividades usuales—. Se espera que los termómetros bajen a -10 ºC en la zona de Parameras de Molina.

El resto de las provincias en alerta hoy son Almería, Granada, Jaén, Aragón, Cantabria, toda Castilla-La Mancha, toda Castilla y León salvo Salamanca y Valladolid, toda Cataluña salvo Tarragona, Madrid Navarra, toda la Comunidad Valenciana salvo Castellón, Baleares, La Rioja, Asturias y Murcia. Mañana sábado, el aviso naranja se amplía y afecta a Lleida, además de Guadalajara, por -10 ºC en el Valle de Arán. En total, serán 37 las provincias afectadas al extenderse los avisos a Córdoba, Salamanca, Valladolid y toda Galicia.

Rubén del Campo, uno de los portavoces de la Aemet, no considera el episodio "extraordinario" para primeros de enero, pero "hay que tener en cuenta que venimos de un diciembre cálido, en el que se superó en 1,2 grados la medida del mes, y que el frío diurno va a llegar del golpe".

Las temperaturas han caído de golpe en las últimas horas "entre seis y ocho grados" según las zonas, precisa Del Campo, que añade que el viento del norte hará que la sensación de frío sea aún mayor. Hay avisos amarillos por viento en Huesca, Girona y Baleares. En cambio, no se esperan apenas nevadas, ya que la masa de aire es "muy seca".

¿Es una ola de frío? En sentido popular, sí, pero en términos climatológicos, de momento, no. Del Campo explica que "no se conjugan los criterios de extensión, duración e intensidad necesarios para hablar a priori de ola de frío", lo que no quiere decir que una vez terminado el episodio y cuando se analicen los datos, lo pueda terminar siendo "por los pelos".

La Aemet define ola de frío en España —su concreción varía según el país— como "un episodio de al menos tres días seguidos en el que como mínimo el 10% de las estaciones de una zona registran temperaturas mínimas por debajo del percentil del 5% de su serie de mínimas diarias de los meses de enero y febrero del periodo 1971-2000". En los últimos 40 años, ha habido un total de 57 olas de frío, ninguna de ellas en 2018. La última fue el 18 de enero de 2017 y duró tres días. Según un estudio elaborado por el Banco Nacional de Datos Climatológicos de la agencia, que abarca desde 1975 y que deja fuera a Canarias por sus suaves temperaturas, en el invierno de 2013-2014 no hubo fenómenos de estas características, en el de 2014-2015 hubo dos, una en diciembre y otra en febrero, y en el de 2015-2016, cero. El estudio de la Aemet revela que el invierno más crudo fue el de 1980-81, cuando se sufrieron cuatro olas de frío que duraron 31 días en total.

Acabe siendo o no ola, lo cierto es que las temperaturas el jueves, el viernes y el sábado "van a ser muy frías, con mínimas de entre cinco y diez grados por debajo de los valores medios en muchos puntos de la mitad norte, mitad oriental y Baleares", avanza Del Campo.

Llama la atención el frío por contraste. El pasado martes, las máximas estaban por encima de lo normal en casi toda España, "en una horquilla de entre tres y cinco grados más salvo en el extremo norte, donde ya rozaban los valores habituales" pero, a partir de este jueves, "estarán claramente por debajo".

El día más gélido será el viernes, cuando no se subirá de 6/7 grados de máxima en general. Las mínimas bajarán por debajo de -5º en ambas mesetas y en el entorno de los sistemas montañosos, donde incluso se puede llegar "a temperaturas inferiores a -10º". "En la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara), el sistema Ibérico turolense, zonas de alta montaña como los Pirineos o la sierra de Gredos, en el sistema central, se puede bajar a -12", pronostica Del Campo. Las máximas no superarán los 5º en el interior de la mitad norte.

¿Y no va a nevar? Nieve "se espera poca, pero no por frío sino por falta de precipitación al ser la masa muy seca", indica el portavoz, que añade que este jueves la cota está "bastante baja", en unos 700 metros en el extremo oeste y en solo 100 en el extremo este. Puede nevar "en el Cantábrico, sobre todo el oriental, y en puntos del alto Ebro y de los Pirineos el jueves, pero débilmente".

Las lluvias van a ir remitiendo el viernes, día en el que "lloverá y nevará algo en Baleares" —sobre todo en la zona norte de Mallorca, con una cota de 300 metros— y "lloverá de forma débil y dispersa en los litorales de Alicante, Murcia y Almería". En cuanto a las capitales, Del Campo no descarta que nevar débilmente en Vitoria. Es "poco probable" que llegue a nevar en San Sebastián.

¿Hasta cuándo va a durar el episodio?Según las previsiones de la Aemet, el sábado subirán en el norte las temperaturas mínimas, pero seguirá habiendo heladas en muchas zonas del interior al menos hasta el miércoles. Las temperaturas diurnas irán subiendo. Ya no habrá ningún aviso naranja el sábado, pero estarán en amarillo toda Andalucía salvo Málaga y Cádiz, Castilla-La Mancha salvo Cuenca, Ávila, León, Zamora, Barcelona, Lleida, Alicante, Valencia y Murcia.