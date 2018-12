Atropellado un hombre en Málaga tras ser arrojado de un coche con varias puñaladas

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido encontrado con signos de violencia en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, en Málaga capital, a primera hora de la mañana. Según fuentes policiales, el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial malagueña se ha hecho cargo del caso, pero las actuaciones han sido declaradas secretas por la autoridad judicial. La víctima, de entre 35 y 40 años, presentaba heridas de arma blanca. Todavía no ha sido identificada.

🔴Muere un hombre atropellado en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso de #Málaga.

▶️El suceso se ha producido sobre las 6:10 horas y se ha alertado a @policia, Policía Local y servicios sanitarios. — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 30 de diciembre de 2018

La voz de alarma la daban varias personas que paseaban junto a la playa sobre las seis de la mañana. Avisaron de la presencia de un cuerpo sobre el asfalto del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso de la capital malagueña, a la altura del hotel Miramar y en el carril en dirección a Almería, según han explicado desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía. Momentos después han llegado al lugar efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y servicios sanitarios, quienes solo pudieron certificar la muerte del hombre.

Los agentes se percataron de lo que inicialmente parecía solo un atropello, no lo era. Además de las heridas causadas al ser arrollado por un vehículo, el cadáver presentaba diversas heridas de arma blanca, lo que ha llevado al Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málagaa a abrir una investigación. No se descarta que la víctima fuera arrojada desde un vehículo en marcha, aunque por ahora no se conocen más detalles porque el Juzgado ha decretado el caso secreto.