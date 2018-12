Varios aspirantes al consejo de administración de RTVE recurrirán las puntuaciones del concurso

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución del comité de expertos para la renovación de los miembros del consejo de administración de RTVE, que ha evaluado durante los últimos meses las más de 90 candidaturas admitidas. La lista está encabezada por Alicia Gómez Montano, periodista de TVE y ex directora de Informe semanal, que obtuvo 83,57 puntos. El proceso ha estado envuelto en polémicas, pero ahora suma un nuevo conflicto: la interpretación que el comité de expertos ha hecho del baremo publicado en el BOE para calificar a los aspirantes. Uno de ellos, el periodista Miguel Ángel Sacaluga, considera que esta interpretación ha sido "ilegal" y anuncia que presentará un recurso ante la Mesa de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE. Otros aspirantes que han quedado fuera de los 20 seleccionados también han manifestado su voluntad de recurrir.

En los puestos dos y tres de la lista publicada por el BOE se sitúan Javier Montemayor (83,3), director de contenidos en la Televisión de Castilla-La Mancha, y Rafael Camacho Ordóñez (79,20), exdirector general de RTVA entre 2000 y 2008 y presidente de FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos. El comité de expertos ha seleccionado en total a 20 candidatos y serán las Cortes quienes finalmente elijan a los 10 miembros del consejo de administración, uno de los cuales ejercerá el cargo de presidente de la corporación.

Sacaluga, que durante los últimos 18 años ha sido consejero de RTVE a propuesta de los socialistas, asegura que la interpretación realizada por los 17 miembros del comité evaluador concede las funciones de administración, control o alta dirección a quienes no tienen reconocido legalmente esa condición ni ha realizado tareas de esa índole. "El comité de expertos no puede hacer una interpretación por su cuenta. Tendría que habérselo solicitado al organismo que ha convocado el concurso", dice. El concurso ha protagonizado ya varias polémicas, como la admisión de candidatos que no estaban en posesión del título de licenciado, una de las condiciones del concurso, y la ampliación del plazo para retocar o ampliar proyectos.

Además de consejero de RTVE, Sacaluga fue director de informativo de RNE en Aragón y posteriormente de TVE en ese mismo centro. Ya en los servicios informativos centrales fue jefe del área de Nacional y subdirector de Informativos. Desde hace seis años edita el programa Audiencia abierta, un informativo centrado en las actividades del jefe del Estado.

El exconsejero de RTVE entiende que la valoración ha sido, en su caso, "arbitraria", porque a la hora de justificar su puntuación (quedó en el puesto 23º, con 63,75 puntos) se dice que no ha realizado propuestas. "Esto no es correcto, porque en mi proyecto hago más de un centenar de propuestas", asegura.