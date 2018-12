Reforzadas las medidas antiterrorista por Navidad

El Ministerio del Interior distribuyó en la tarde del miércoles, un día después del atentado yihadista de Estrasburgo (Francia) contra un mercadillo navideño, una circular por la que ordenaba reforzar con “especial intensidad” hasta el próximo 8 de enero las medidas antiterroristas incluidas en el nivel 4 de alerta, en vigor desde junio de 2015. En el escrito, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, destaca que “la inminente celebración de las fiestas navideñas” aconsejan extremar las medidas en lugares de alta concentración de personas.

La nueva instrucción se distribuyó después de que los máximos responsables de la lucha antiterrorista celebraran el martes —el mismo día que se cometió el último atentado yihadista en Europa— una “sesión extraordinaria de evaluación” en la que se concluyó que el riesgo de que España sea objetivo de una ataque yihadista no solo no se ha reducido, sino que se mantiene. Por ello y por la “inminente celebración de las fiestas navideñas”, Interior considera “ineludible no sólo mantener las medidas de prevención, protección y respuesta antiterroristas previstas”, sino también intensificarlas, como ya se hizo en años anteriores por estas fechas.

La medida, que entró en vigor el miércoles, se mantendrá hasta las doce de la noche del próximo 8 de enero. Estas serán las cuartas navidades en las que España mantiene el nivel 4 de alerta, sobre los cinco existentes. En concreto, Interior pretender reforzar “zonas, plazas, paseos y grandes vías comerciales dada la importante afluencia que en estas fechas se producen de ciudadanos en las mismas”, así como “acontedimientos de ocio, deportivos, religiosos o mercadillos”.

“Edificios emblemáticos”

También dispone que el refuerzo se haga en “edificios, centros o instalaciones emblemáticas” de las ciudades y, en general en cualquier inmueble en el que se prevea “la existencia de especiales concentraciones de ciudadanos”. Para ello, dispone reforzar los dispositivos de “vigilancia y de respuesta antiterrorista”, así como incrementar los controles aleatorios de vehículos y personas en estos lugares y sus alrededores.

Los responsables antiterroristas también reclaman a los propios policías que extremen las medidas de autoprotección. Para ello, dispone que se apliquen las medidas que ya instauró hace ahora un año en una instrucción interna en la que se recordaba que “practicamente el 50% de los atentados perpetrados en los últimos años en los países” de nuestro entorno “han tenido como objeto a agentes de policía”.

Interior ordena que dicha circular sea distribuida a todas las delegaciones del Gobierno donde existan policías autonómicas, para que se las hagan llegar a sus responsables, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que la difusión alcance a los policías locales. También recoge la necesidad de seguir contando con la colaboración de las empresas de seguridad privada para que éstas también refuercen sus servicios.