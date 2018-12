Sánchez, a los presos del ‘procés’: “No hay razones para la huelga de hambre, tendrán un juicio justo”

Pedro Sánchez con Mauricio Macri en Buenos Aires. En vídeo, declaraciones de Sánchez. Europa Press

Pedro Sánchez no parece especialmente preocupado por la decisión de dos presos del procés de ponerse en huelga de hambre. "Es evidente que no es una buena noticia", admitió en la rueda de prensa en Buenos Aires al final de la cumbre del G-20, pero enseguida corrigió: "pero las razones que justifican esa acción [la huelga de hambre] no son ciertas. Los presos van a tener un juicio justo". Sánchez insistió en tres ocasiones en que no ve motivo para la huelga de hambre y además no cree que esta decisión influya en la estabilidad de su Gobierno e incluso pueda complicarla tanto que le obligue a adelantar sus planes electorales. "No estamos a favor de judicializar la política pero tampoco de politizar la justicia. Respetemos la independencia judicial", insistió el presidente.

Sánchez sale satisfecho de su primer G-20 sobre todo porque ha logrado un protagonismo superior al que debería tener un país que ni siquiera es miembro permanente sino solo invitado, como España. El equipo de Sánchez apostó por centrarse, en coordinación con sus socios europeos, para lograr que la inmigración entrara en el comunicado final. Y lo lograron, aunque con un párrafo lo suficientemente ambiguo como para que lo pudieran apoyar todos, incluido EEUU y Australia, los que más resistencia tenían en este asunto, según fuentes españolas.

"Hemos asumido un papel de liderazgo en la cuestión de la migración. Hemos vencido la fuerte resistencia de algunos países a incluir el asunto de los refugiados en el comunicado final. No podíamos irnos de aquí sin lanzar un mensaje claro a la ciudadanía de que este es un asunto global y así debe ser tratado. Hemos logrado que en el próximo G-20 se incluya en la agenda el asunto de las migraciones"; presumió Sánchez. El texto señala que el G-20 expresa su preocupación por las crisis de refugiados desde el punto de vista humanitario, social y político y se compromete a buscar soluciones comunes.

Pero a la vez que daba este mensaje para tratar de forma global el problema migratorio, Sánchez lanzaba un discurso más duro sobre un asunto delicado, esto es qué hará España con el pesquero que recogió el jueves de la semana pasada a 12 inmigrantes frente a las costas de Libia. A Sánchez le preguntaron por qué acogió el Aquarius con 630 refugiados en junio y ahora no lo quiere hacer con 12. "Porque entonces no había un puerto seguro y ahora sí", contestó Sánchez apuntando así que los inmigrantes deberían volver a Libia, un país que las ONG insisten en rechazar como puerto seguro por la violencia ejercida contra los migrantes. El propio embajador español en Libia vive en Túnez debido a la creciente inestabilidad. Sánchez, sin embargo, inisistió en que el pesquero debe cumplir la ley y dejar a los inmigrantes en el puerto más cercano.

El presidente también aprovechó para lanzar un mensaje de defensa del multilateralismo y el libre comercio y se metió aunque con la cautela propia de una jornada de reflexión en las elecciones andaluzas. "Me preocupa la irrupción de la ultraderecha en Andalucía y que dos partidos [por PP y Ciudadanos] se vean arrastrados a un discurso extremista y excluyente que no representa al centro derecha español. Yo deseo que una gane y gane bien [por Susana Díaz] pero lo importante es que no haya bloqueos y que se permita gobernar al que gane mañana", remató.