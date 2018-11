La Audiencia condena a Interior por premiar a cargos de Zoido con un millón

El fallo de la Audiencia Nacional no detalla si el millar de cargos de Instituciones Penitenciarias que resultó beneficiado por el reparto del complemento de productividad declarado “nulo” deben devolver las cantidades percibidas y, en caso afirmativo, cómo sería esa devolución. Fuentes jurídicas de CSIF aseguran que “ese punto será objeto de una futura negociación entre Prisiones y los sindicatos”. No obstante, no descartan que deban reponerlo, que se les descuente de futuras percepciones o, incluso, que no se les obligue a devolverlo. Para estas fuentes, “lo realmente importante es que, a partir de ahora, cualquier reparto de esta partida debe ser pactado con los representantes de los trabajadores”. Un portavoz de Instituciones Penitenciarias confirmó que el actual equipo de Interior recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo al argumentar que la justicia rechazó antes demandas presentadas por otros dos sindicatos por los mismos hechos.