En prisión los dos pilotos de la patera por organizar el viaje que naufragó en Barbate

Les cobró 1.500 euros por viajar hacinados en una vieja patera de madera. Llenó el bote hasta tal extremo que los migrantes debían ir sentados unos encima de otros. No contó con que la mala mar les haría encallar en un arrecife en la costa de Barbate (Cádiz). Solo había chalecos para la mitad y buena parte de los 40 marroquíes ni sabían nadar. El saldo: 22 supervivientes, once fallecidos por el momento y otros siete desaparecidos. Son los hechos que les imputan al organizador de la travesía de la patera naufragada el pasado lunes y al piloto de esta y por los que ambos ya han ingresado en prisión. La Policía Nacional de Algeciras considera a los dos detenidos, marroquíes de 32 y 21 años, presuntos autores de once homicidios y de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En torno a las cinco de la madrugada del pasado lunes 5 de noviembre, una combinación de mala mar y de marea baja convirtió el viaje de la patera en una tragedia. Sin embargo, el periplo desde las costas de Kenitra, en Marruecos, comenzó al menos 25 horas antes. El organizador cobró 1.500 euros a cada migrante por viajar en una embarcación de madera a motor que era de su propiedad, según ha explicado este viernes la policía. Contó con la ayuda de una segunda persona que hacía de piloto de la embarcación.

De poco le importó al organizador que la barca llevase un exceso de viajeros. En un primer momento, los testimonios hablaron de entre 43 y 46 migrantes a bordo de la patera. Ahora, la policía ha fijado en 40 el número de personas que participó del viaje. En cualquier caso, el espacio era tan reducido que los migrantes se tenían que sentar unos encima de otros. Había 11 menores entre ellos, la mayoría no sabía nadar, pero solo la mitad llevaba unos exiguos chalecos salvavidas que resultaron ser insuficientes incluso para quienes los llevaban.

A mitad de camino, el viaje se torció a causa de un temporal. El exceso de carga y las olas hacían que el agua entrase en la patera y que los viajeros tuviesen que achicarla constantemente, según han contado los supervivientes a la policía. Los migrantes “temieron por su vida en muchos momentos de la travesía”, detalla la policía. No se equivocaban. Cuando se encontraban a apenas 200 metros de la costa, la embarcación encalló contra un arrecife y se quedó sin fondo. La barca se hundió en pocos minutos y el caos se desató. Los que no tenían chalecos se agarraban a los que sí para intentar mantenerse a flote. En medio de esta lucha por la supervivencia, un grupo de 22 personas, entre ellos los 11 menores, consiguieron alcanzar la costa.

Algunos de ellos declararon haber seguido al piloto de la barca, dado que este conocía la zona. Sin embargo, no ha sido fácil poder reconstruir lo ocurrido ni las circunstancias del viaje. Los supervivientes fueron localizados por la Guardia Civil mientras pedían ayuda a algunos vecinos de Los Caños. Tras ser atendidos por la Cruz Roja, fueron trasladados a la Comisaría de Algeciras, donde los agentes les han tomado declaración en estos días. Entre ellos se encontraba el piloto y su ayudante y, pese que no fue fácil, los migrantes les acabaron señalando como los organizadores del viaje.

Los dos detenidos pasaron a disposición judicial durante la tarde de este jueves. Ha sido el juzgado de guardia de Barbate el que ha decretado su ingreso en prisión, imputados por delitos de homicidio y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Mientras, la Guardia Civil sigue peinando la costa en la búsqueda de nuevos cadáveres. En principio, los agentes barajaron que hubiese un segundo grupo que consiguió alcanzar la playa de Los Caños. Sin embargo, en estos cinco días aún no se ha conseguido localizar señales de este grupo. Los que sí ha ido devolviendo el mar son los que no lograron tocar tierra. Ya son once los cadáveres. Y aún quedan siete desaparecidos de los que nada se sabe.