La AVT afirma que no se ha condenado al autor material del 36% de los asesinatos de ETA

Apenas 24 horas después de que ETA asumiese el asesinato de 13 personas en el atentado de la calle del Correo de Madrid tras negarlo durante 44 años, la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) ha difundido un informe sobre los 307 casos sin resolver de la banda. Un documento, presentado este miércoles, que subraya que no se ha condenado al autor material del 36% de los asesinatos cometidos por la organización terrorista. "Ese es el nivel de impunidad", ha destacado Maite Araluce, presidenta del colectivo desde el pasado mayo.

Para llegar esa conclusión, el dosier afirma primero que la actividad terrorista de ETA, Grapo y el yihadismo ha dejado en España un total de 1.175 asesinados —853, 94 y 228, respectivamente—. Un punto de partida fundamental para la AVT, debido a la "discrepancias existentes" entre diferentes organismos públicos a la hora de ofrecer una cifra total de muertos: por ejemplo, un informe del Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) hablaba de 867; el Ministerio del Interior, de 853; y el Gobierno vasco, de 837.

Con esos tres datos (853, 94 y 228) como base del informe, el documento subraya entonces que no se ha condenado al autor material de 307 asesinatos de ETA (36%), a 37 del Grapo (35%) y a 34 de grupos yihadistas (15%). "Al margen de estas cifras se encontrarían aquellos casos afectados por la Ley de Amnistía (65 referentes a ETA y 20 a los Grapo), que no se han contabilizado", ha añadido Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, que también ha matizado que sí se incluyen los procesos en los que aún no hay sentencia contra los autores materiales de los atentados —como, por ejemplo, la causa abierta en la Audiencia Nacional por los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils de 2017—.

Titulado La respuesta de la justicia a las víctimas del terrorismo, la asociación de víctimas trasladará ahora este dosier a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado verano creó un grupo especializado para investigar los crímenes de ETA sin resolver.

Recurso contra la resolución sobre Otegi

Araluce también ha aprovechado la cita de este miércoles para pedir al Gobierno que recurra el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales en el caso Bateragune. Según la presidenta de la AVT, eso permitiría "ganar tiempo" para evitar que el dirigente de EH Bildu se presente a unas elecciones, ya que se encuentra inhabilitado hasta 2021 y no se puede suspender esta condena mientras la sentencia de Estrasburgo no sea firme.