Tráfico vuelve a las campañas duras para prevenir los accidentes

Primer spot ("muerto") de la nueva campaña de la DGT: "En un accidente de tráfico lo peor no es la muerte". MINISTERIO DE INTERIOR

"En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser?, ¿quién vive o quién muere?" Con estas dos preguntas arranca la última campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT), una vuelta a los mensajes duros que en palabras del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, busca "sacudir a la sociedad" para "generar un debate" sobre los accidentes en la carretera, en un momento en el que el número de víctimas llevan aumentando cuatro años consecutivos. Entre impactantes imágenes de accidentes y sus consecuencias, el anuncio llama la atención especialmente sobre distracciones al volante como el móvil y es, según Interior, el préambulo de los cambios normativos que se producirán en los próximos meses para mejorar la seguridad vial.

"Después de cuatro años de subida de la siniestralidad, el manual dice que hay que afrontar de cara los accidentes" ha afirmado el director general de Tráfico, Pere Navarro, en la presentación este lunes de la campaña. El año 2017 cerró con 1.830 víctimas mortales y según Interior, 2018 finalizará con una cifra aún más alta. Para intentar revertir este tendencia, Navarro ha asegurado que se han intentado recuperar las "durísimas" campañas de hace unos años, como la de "las imprudencias se pagan" de 1992, difundida en una época en la que morían más de 5.000 personas al año en accidentes de tráfico.

"Por un mensaje de móvil o por una última copa no merece jugarse la vida ni destrozar la de los demás", ha declarado por su parte Marlaska. El ministro de Interior ha asegurado que se trata de una campaña "especial pero necesaria" ya que las cifras de siniestralidad de los últimos meses han sido "pésimas, sin paliativos". Según la DGT, desde 2016, las distracciones relacionadas con el móvil se han convertido en la primera causa de accidentes mortales y para Marlaska, esto provoca que haya que cambiar la legislación, empezando por el carnet por puntos.

"En 2006, cuando se inventó el carnet por puntos, no existía el WhatsApp", ha enfatizado Navarro que cree que hay que "repensar y reformular" el documento para por ejemplo castigar más infracciones habituales pero poco sancionadas como el uso del móvil.



Segundo spot ("vivo") de la campaña de la DGT: "En un accidente de tráfico lo peor no es la muerte"

Dos anuncios: "vivo" o "muerto"

La campaña se divide en dos spots que responden a la pregunta retórica inicial de qué tipo de víctima sería el espectador en un accidente de tráfico. En el primero, se intenta explicar cómo va a ser la vida de una persona que causa un accidente, desde el dolor de las heridas y la operación en el hospital, hasta la cárcel, la pérdida de la pareja y el trabajo e incluso la necesidad de tomar pastillas para poder dormir. "Has matado a tu mejor amigo y a un niño de 7 años que viajaba en el otro coche. No puedes mirar a la cara de sus padres", narra una voz en off durante el anuncio, que finaliza con el mensaje "en un accidente de tráfico lo peor no es la muerte".

El segundo anuncio muestra la muerte de un conductor por utilizar el móvil mientras conducía y se explica las terribles consecuencias de la misma. El duelo de los padres del fallecido, el fin de placeres como "acariciar un perro" o "hacer el amor" o cómo la pareja o los amigos acaban superando la muerte y continúan con su vida son algunas de las ideas que se muestran. "Pero qué más da, estarás muerto, pasarás a ser una estadística", concluye de manera brutal el anuncio.

Además de la campaña en sí, que podrá verse en medios nacionales y autonómicos y en todo tipo de canales (televisión, radio, cine, redes sociales, prensa, exteriores, digitales), se ha diseñado una página web (www.vivoomuerto.dgt.es), en la que el usuario puede interactuar y ver en un plano de 360 grados las consecuencias que tienen los tres comportamientos (distracciones, alcohol y drogas) que suponen los motivos principales de accidentes al volante.