El Gobierno y la Iglesia negocian cómo impedir que Franco vaya a La Almudena

La vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, han logrado un avance importante en el polémica sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco en su reunión en Roma. Hasta ahora ambos decían que no se podía hacer nada para impedir el entierro en La Almudena, pero en la nota de la reunión hay un cambio significativo: ambos van a buscar una salida, esto es, en lenguaje diplomático, buscarán una fórmula para que los restos del dictador no vayan a la catedral de Madrid, un caso único en el mundo occidental.

“El cardenal Parolin ha garantizado a la vicepresidenta del Gobierno español que no va a oponerse a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Respecto a la inhumación, ambos han coincidido en la necesidad de buscar una solución y seguir manteniendo el dialogo. En este sentido, el Gobierno español ha agradecido a la Santa Sede la comunicación cordial y fluida que se está manteniendo con el cardenal arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, y con el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal D. Ricardo Blázquez”, señala el comunicado hecho público tras la reunión.

El Vaticano, por su parte, ha restado trascendencia a una reunión que se solicitó a través de la nunciatura y en la que no se concretó ninguna agenda de temas concreta. La Oficina de Prensa de la Santa Sede explica que se trata de una reunión "de carácter ordinario". De hecho, señala este departamente, "la Vicepresidencia del Gobierno de España envió una petición neutra que no especificaba los temas a tratar". La Santa Sede no puede hacer nada directamente para impedir el traslado de los retos de Franco a la capilla de la familia en la Almudena. Sin embargo, sí puede mediar con la familia del dictador, a través de la Conferencia Episcopal, para encontrar una solución al conflicto abierto. Una vía a la que se apunta en el escueto comunicado de la vicepresidencia del Gobierno

Los socialistas no esconden su preocupación por que Franco sea enterrado en el centro de Madrid y, tras la reunión entre Calvo y Parolin, confían en que no será así. "A nosotros no nos gusta que se pueda producir esa inhumación en La Almudena, es una buena noticia que se pueda buscar una solución dialogada con la Santa Sede una vez se exhume al dictador de una tumba de Estado", ha observado Esther Peña, portavoz del comité de acción electoral del PSOE, informa José Marcos. "No puede ser que un dictador siga reinando sobre sus víctimas toda la eternidad", ha incidido.