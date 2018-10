Los estratégicos silencios del descuartizador de Pioz

En vídeo, Patrick Nogueira en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Pepe Zamora EFE

El relato de Patrick Nogueira, asesino confeso de Pioz, está medido casi al milímetro. Impasible y cauto, sabe perfectamente a qué responder. En qué detalles ahondar y en cuáles, no. Pero también, las pocas veces que duda, opta por callar. Igual que cuando le pregunta quien no le interesa a su defensa. De esta forma —con esos premeditados "silencios", según lo define la fiscal—, en su primera confesión ante el jurado, el joven de 22 años ya ha perfilado parte de la estrategia de su abogada, Bárbara Royo. Sin salirse del guion marcado y sin entrar en detalles del crimen, ha admitido en la tarde del miércoles que mató y descuartizó a sus tíos y a sus dos primos el 17 de agosto de 2016. Pero dice que lo hizo movido por un supuesto daño neuronal que lo empuja a cometer el crimen. "Yo quiero controlarme", se excusó. Este jueves arranca la segunda sesión del juicio, con las declaraciones de los primeros testigos.

Las acusaciones esperan que sus palabras ayuden a desgranar lo sucedido en la tarde del crimen, así como en los días anteriores y posteriores. Porque, durante la primera sesión de la vista oral, guiado por las preguntas de su letrada —y tras negarse a contestar a la fiscal, a las acusaciones particulares y a los nueve miembros del jurado—, el asesino confeso solo describió de pasada los asesinatos de sus tíos. Nada detalló de cómo acabó con la vida de sus primos pequeños, María Carolina y David, de cuatro y un años, respectivamente. A ellos, según los investigadores, los apuñaló en el cuello tras ver la muerte de su madre: "Los niños no corren mientras los voy a matar", le llegó a escribir entonces por WhatsApp a su amigo Marvin Henriques, al que narró en directo los ataques.

Nogueira aprovechó, en cambio, su primer turno de palabra para presentarse como otra víctima más. A eso dedicó la mayor parte de su testimonio, que apenas duró una hora. Profundizó en su infancia y en los abusos que, según él, sufrió en el colegio. "De niño era muy reservado. Me han pegado, humillado, arrastrado por el pelo", detalló el brasileño, antes de precisar que se entregó al alcohol con solo diez años. Fue el prólogo de su versión. A continuación, dio el salto al año 2016 y a la relación con su tío, al que acusó de robarle dinero y amenazarle con denunciar que se encontraba de forma irregular en España. "Después hubo una reunión en casa de mi abuela. Lo que me contaron es que mi tío dijo que Patrick toma drogas, que llega borracho a casa, que no contribuye a los gastos... Inventó mentiras. Eso fue el colmo", apuntó el miércoles.

Según admitió el propio acusado, "sabía lo que quería" el día que acudió a casa de sus tíos a matarlos. "Pero no sabía exactamente cómo iba a pasar", matizó, antes de relatar a grandes rasgos que a su tía Janaína la atacó cuando fregaba los platos. "Mientras hablábamos, me enfadé. Me fui contra ella y ella me mordió en la mano. Y en ese momento le clavé [el cuchillo]". De la muerte de su tío Marcos, tampoco dio muchos más detalles: "Mientras entraba, me fui a por él. El intento quitarme la navaja, forcejeamos y caímos al suelo. No puedo precisar cuántas puñaladas le di. Porque fue muy rápido". Y no dijo nada de cómo acabó con la vida de sus primos, ni cómo se hizo con los útiles para asesinarlos, ni cómo los descuartizó, ni cómo metió sus cuerpos en bolsas de basura que después cerró con cinta americana.

Sobre todo eso, silencio. "Ni una sola pregunta va a hacer esta defensa sobre los niños. Esta defensa no va a discutir ni una sola prueba de que Patrick asesinase a los niños con alevosía", adelantó la abogada de Nogueira, que evitó así que los nueve miembros del jurado escuchasen de la boca del joven la descripción de los asesinatos de los pequeños. "Un silencio que consideramos que es una contradicción. Porque en el juzgado de instrucción dijo que al niño lo asesinó primero. Y también explicó cómo lo descuartizó. Pero este miércoles lo omite", expuso la fiscal, que no pudo preguntarle al acusado: "También ha variado su versión. En anteriores declaraciones [de la instrucción] dijo que su tío no se defendió... Ahora, también, es la primera vez que le oímos decir que su tío le robó dinero y que le chantajeó; y que su tía le intentó morder".