El PP acepta recuperar los recortes en la Justicia Universal que impidieron juzgar el caso Couso

Vuelve la jurisdicción universal a España sin los límites que impuso la mayoría absoluta del PP en 2014. El PP de Pablo Casado da marcha atrás en la reforma que determinó que no se pudieran investigar ni juzgar casos en la Audiencia Nacional si la víctima no era española o si el acusado no era español. Representantes de todos los partidos presentes en el Congreso se reunieron este martes con el hermano de José Couso, el cámara de Tele 5 asesinado en Bagdad en 2003, y le prometieron desbloquear la reforma de la ley de Justicia Universal para corregir esos límites. El PP también.

"Esta mañana nos hemos llevado una grata sorpresa al ver que se inicia el proceso para recuperar la jurisdicción universal, al darse un consenso entre los grupos parlamentarios. Estaremos expectantes y vigilando que así sea", ha escrito a la salida de la cita con los políticos en el Congreso David Couso, el hermano y portavoz de la familia del cámara que murió tiroteado y haciendo su trabajo en Bagdad en 2003.

ERC presentó hace dos años una proposición de ley para revisar las reformas de la Justicia Universal aplicadas en los últimos años por distintos Ejecutivos del PP y del PSOE. La más reciente se ejecutó bajo el mandato con mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2014, que quiso poner freno sobre todo a la posibilidade de que jueces españoles pudieran abrir causas relacionadas con la vulneración de derechos y libertades en otros países y al mismo tiempo disparar complejos conflictos políticos y diplomáticos internacionales.

El caso de José Couso ha sido uno de los más simbólicos y emblemáticos, por los problemas que se han puesto para solicitar y conseguir declaraciones de mandos y autoridades norteamericanas, pero también se han registrado crisis por intentos de juicios a personalidades de China y otras naciones. La familia de Couso, sin embargo, no ha desistido y ha llevado su causa a todas las instancias jurídicas nacionales e internacionales.

Tanto los dirigentes de todos los partidos como la presidenta de la cámara, Ana Pastor, se han comprometido con la familia Couso a desbloquear los trabajos de la comisión que revisa esa ley y a corregir algunos aspectos muy polémicos. Esa intención coincide, en paralelo, con el mandato que se ha fijado la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, una auténtica abanderada de la jurisdicción internacional en su etapa de 20 años de trabajo como fiscal de la Audiencia Nacional. El Gobierno, el PSOE y Podemos han incluido esa promesa también en su acuerdo presupuestario para 2019 y están a la espera de ver qué dictamina al respecto una comisión de expertos creada por impulso de la ministra Delgado.

Tras la promesa política a los Couso queda ahora por ver cómo y cuándo se plasma sobre el papel. El PP, con cierto tono autocrítico, acepta enmendar su reforma de 2014 pero no volver a la legislación maximalista prevista desde 1985, como querría ERC y otras formaciones. El Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya fijó algunos límites que se aprobaron en 2009 y que serían los que ahora asumiría el PP, con algunas enmiendas aún por redactar, como avanzó este martes la diputada y portavoz popular en Justicia, María Jesús Moro, tras lograr el visto bueno en su partido de su presidente, Pablo Casado, y del anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, ahora presidente de esa comisión en el Congreso.

La diputada del PP, María Jesús Moro, ha explicado así a EL PAÍS que en su momento fueron demasiado rigurosos y formalistas y condicionaron demasiado la apertura de algunas investigaciones, como las intentadas sobre implicados en crímenes de lesa humanidad tuviera que estar en territorio español y puso el ejemplo claro y directo del caso José Couso, que con la nueva reformulación sí podría juzgarse en España. Moro razonó que en aquel momento el ejecutivo del PP intentó evitar "los intentos de juicios e investigaciones urbi et orbi" y colapsar así los exigentes trabajos precisamente en la Audiencia Nacional cuando en algunos supuestos ya estaban en marcha procedimientos en tribunales internacionales.