La eurodiputada de Ciudadanos que quiso reunirse con Puigdemont

Carolina Punset y Albert Rivera, en una imagen de archivo. En vídeo, declaraciones del secretario general de Ciudadanos. EFE / VÍDEO: EUROPA PRESS

Una dirigente de Ciudadanos reunida con Carles Puigdemont en su residencia de Waterloo. La cita, a priori inverosímil por la línea dura del partido de Albert Rivera contra el independentismo —Rivera ha comparado al expresidente catalán con el golpista Tejero— se produjo el pasado 9 de octubre. Compartieron encuentro la eurodiputada ya exmiembro de Ciudadanos Carolina Punset, que llegó a ser cabeza de lista del partido en la Comunidad Valenciana, acompañada de su pareja, el también exdiputado valenciano de Ciudadanos, Alexis Marí, y el expresidente catalán huido de la justicia española. La cita ha sido la gota que ha colmado el vaso en una ya deteriorada relación que ha acabado con un expediente de expulsión a Punset. Ella se despidió, por su parte, con una durísima carta en la que acusa a Ciudadanos de haber hecho "transfuguismo político para ser marca blanca del PP".

"La hemos pillado con el carrito del helado", ejemplificó este lunes la portavoz de la ejecutiva nacional, Inés Arrimadas. "Ha utilizado un coche oficial para ir con su marido como eurodiputada a ver a un fugado de la justicia que ha dado un golpe a la democracia", argumentó la líder de Ciudadanos en Cataluña, especialmente molesta por las críticas de Punset en su carta de despedida. La eurodiputada (que no deja el acta) carga de forma muy dura contra el partido por su deriva "ultraliberal", pero también por su estrategia en Cataluña, en la que ahora apuesta por "estar abiertos a escuchar a los adversarios políticos", en referencia a los independentistas.

Una posición contradictoria con su historial de aversión al nacionalismo y de críticas internas, ya que llegó a cargar contra el partido por ser demasiado tibio con el separatismo. "Sorprende que hace un año criticaba todo lo contrario, que éramos blandos con el nacionalismo", recordó Arrimadas. En la IV Asamblea General de la formación, celebrada en 2016, Punset quiso liderar el ala dura de Ciudadanos, al que acusaba de "diluir el mensaje" frente a los nacionalismos.

En el partido lamentaban ayer haber tardado en hacer público el expediente de expulsión a Punset, que le fue notificado en la mañana del pasado sábado, pero que no se conoció hasta que ella hizo pública la carta en la que anunciaba su intención de dejar el partido, adelantada por eldiario.es. La eurodiputada no ocultó a la formación su reunión con Puigdemont, pero tampoco informó de ella. Se limitó a incluirla en su agenda pública como eurodiputada, según fuentes del partido, como "viaje a Waterloo". Fue entonces cuando en la delegación europea saltaron las alarmas, pero cuando fue preguntada no confirmó que iba a reunirse con el expresident.

Punset defendió abiertamente su reunión con Puigdemont el sábado por la tarde en TV3, junto a su pareja, entre reproches a Ciudadanos, apenas unas horas después de conocerse su carta en la que anunciaba su marcha del partido. En la entrevista dijo haber acudido al encuentro con el ex president por "curiosidad intelectual". "Me interesaba saber por qué una generación de políticos se ha metido en este lío en un país tan descentralizado, por qué les compensa romper la paz social", argumentó. "No le veo ningún delito", insistió.

El episodio de Puigdemont es el último de un historial de desencuentros. Punset ya dimitió como miembro de la ejecutiva de Ciudadanos en 2016 por discrepar de la estrategia. Entonces pidió definir claramente a Ciudadanos como un partido de centroizquierda que apostara por "la desarticulación de cualquier tipo de nacionalismo, incluyendo el regionalismo no independentista". Antes fue desautorizada por haber calificado de "trozo de tela" la bandera oficial de la Comunidad Valenciana y por comparar la inmersión lingüística en valenciano con "la vuelta a la aldea".

La eurodiputada sostiene que Ciudadanos la ha expulsado por ir a TV3 —Albert Rivera fue entrevistado en la cadena catalana hace un mes— y no por reunirse con Puigdemont. La reunión con el expresidente catalán fugado en Waterloo fue "muy amable", reveló su marido en TV3, pero no desveló de qué hablaron. La cita fue idea de él, que le dijo a su pareja: "No quiero morirme sin escuchar a Puigdemont". Ninguno de los dos renuncia a su acta en el Parlamento Europeo y el Parlamento valenciano, donde les quedan todavía unos meses de sueldo hasta las elecciones del año que viene.