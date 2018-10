Un terremoto de magnitud 4 sacude el golfo de Valencia

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter en aguas del golfo de Valencia a las 4.51, que se ha sentido en una decena de poblaciones, incluida Valencia capital. No se ha informado de daños materiales a causa del seísmo, que se ha producido a 48 kilómetros al norte de Cabo San Antonio y a una profundidad de 11 kilómetros.

Debido al temblor, ocurrido a 52 kilómetros de la costa de Valencia Emergencias 112. ha recibido 14 llamadas telefónicas desde Valencia, Sueca, Oliva y Gandia, según informa en su cuenta de Twitter este servicio de la Generalitat Valenciana.

El ☎️ de Emergencias 1·1·2 ha recibido 14 llamadas relacionadas con el seismo registrado a 48 km al norte del Cabo San Antonio, Golfo de Valencia. Las llamadas han sido desde Valencia, Sueca, Oliva y Gandía.

Se ha producido a las 04:51 hora local, magnitud 4,0 y profundidad 11 pic.twitter.com/HunxhXdPAy — GVA 112CV (@GVA112) 17 de octubre de 2018

En esta misma red social el Instituto Geográfico Nacional informa también del terremoto, registrado a 11 kilómetros de profundidad, que, según detalla este organismo, se ha sentido en las poblaciones de Manises, Cullera, Paterna, Sueca, Alfafar, Burjasot, Gandia, Valencia, así como en Alicante. El temblor se ha notado con más intensidad en Manises y de forma más leve en el resto de poblaciones, según el IGN.

"Yo he oído un ruido... Y un zarandeo corto de mi cama...", dice una valenciana en Twitter, donde reconoce que sigue asustada. "Qué sensación más extraña y a la vez angustiosa", dice en la misma red social otro valenciano, al que otro responde: "Yo ya no puedo dormir, desde esa hora tengo escalofríos continuos y la piel de gallina. Ha sido una sensación muy desagradable". Frente a los que se han sobresaltado por el seísmo, están los que ni se han enterado. "Me acabo de enterar por la tele que en Valencia ha habido un temblor. Y yo durmiendo a pierna suelta", dice una tuitera.

Se trata del segundo temblor en dos días en la misma zona. El golfo de Valencia registró la madrugada de este lunes 15 un terremoto de magnitud 2,5, que no se llegó a sentir entre la población, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El temblor se produjo a las 5.52 a 12 kilómetros de profundidad, en alta mar. El Centro de Coordinación de Emergencias no recibió ninguna llamada de alerta.