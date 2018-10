El juez descarta negligencia de los padres en el caso del bebé al que mató el perro de la familia

El juzgado de instrucción Número 1 de Güímar se ha hecho cargo del caso de la muerte de Samuel, el bebé de 20 días que falleció este miércoles a consecuencia del ataque del perro de la familia. Tras las investigaciones preliminares, la Guardia Civil ha tomado el caso como un accidente por lo que se ha descartado cualquier tipo de negligencia.

Así las cosas, ni la policía ni el órgano judicial han tomado aún declaración a los padres de la criatura, destrozados por lo ocurrido y únicos posibles testigos de lo sucedido. Lo que ha trascendido es que la pareja llegó por la mañana a su finca del municipio de Fasnia en coche, con el bebé en su silla reglamentaria, se apeó, el bebé quedó en su silla con la ventanilla abierta y el perro, sin el menor antecedente violento y de forma inesperada y por ahora inexplicable, se introdujo en el vehículo y atacó a la criatura.

Del mismo modo, fuentes cercanas al caso han confirmado que el perro, confinando ahora en la perrera, no ha vuelto a mostrar conducta violenta, ni la tenía con anterioridad a lo sucedido. El juzgado espera recibir en los próximos días el informe veterinario y el informe preliminar de la autopsia del bebé.

El ataque ha causado una profunda consternación en Fasnia, una pequeña localidad de 5.000 habitantes situada en el noreste de la isla de Tenerife. Damián Pérez ha asegurado a EL PAÍS que no entendía lo sucedido ya que el animal era la mascota de la familia y no había dado señales que indicaran que podía volverse violento. "No es un perro peligroso porque incluso lo pudimos coger cuando llegó la Guardia Civil, pero los animales no sabemos cómo pueden reaccionar en estos casos", ha señalado el regidor.

Actualmente, el Gobierno tiene catalogadas como razas de perros potencialmente peligrosos aquellas que disponen de un tipo de mordida que puede ser muy grave o puede causar mucho daño. El pastor belga, raza del perro que ha cometido el ataque, no está dentro de esta lista, en la que si están otros como el rottweiler, el doberman o el pitbull.