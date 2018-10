La eurodiputada Marina Albiol presenta su dimisión por la inacción de IU en casos de presunto acoso

La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha dimitido de su cargo como portavoz de la formación en el Parlamento Europeo "por la falta de respuesta" de la dirección del partido a dos denuncias de trabajadores de la delegación en Europa de acoso laboral y físico por parte de eurodiputados. Así lo ha puesto de manifiesto Albiol, de 35 años, en una carta que ha remitido al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y que ha avanzando eldiario.es. En ella critica que la dirección no haya iniciado expedientes sancionadores al conocer los hechos.

La dirección federal ha replicado que, en ambos casos, su actuación ha sido la correcta, y ha negado que haya habido inacción. Según han explicado fuentes de la cúpula de IU, el procedimiento en estas situaciones debe ser "garantista" y apostar por la mediación, ya que no puede "hacer de juez".

La política castellonense, licenciada en fisioterapia y diputada en las Cortes Valencianas antes de emprender el camino a Bruselas, explica en esa misiva que toma la decisión tras no recibir respuesta a dos comunicaciones a los responsables de Política Institucional y Organización para denunciar el "acoso moral, laboral y físico que estaba sufriendo por parte de los eurodiputados".

"La dirección podría haber iniciado de oficio un expediente sancionador ante el conocimiento de hechos tan graves, pero no ha sido así", se lamenta Albiol en la misiva. Y añade que "no ha habido ningún tipo de sanción y se ha instado a los trabajadores a continuar trabajando con estas personas". Por todo ello, finaliza Albiol, "al no compartir estas actuaciones, que contravienen los principios más básicos de una organización de izquierdas, he decidido dimitir como portavoz".

La responsable de Acción Institucional de Izquierda Unida, Amanda Meyer, una de las aludidas en la carta de Albiol, ha calificado su dimisión de "inesperada", y le ha transmitido por teléfono que las acusaciones de pasividad que realiza en la carta “no son ciertas”. Más allá de la renuncia a la portavocía, Meyer no tiene indicios de que Albiol se plantee dejar su acta de eurodiputada a solo ocho meses de las elecciones europeas.

Este lunes se reunirá en Madrid la comisión colegiada federal de IU para decidir quién ocupará el cargo que la política valenciana deja vacante. Entre enero y octubre, la baja de maternidad de Albiol ya hizo que otros europarlamentarios del grupo asumieran su tarea de forma rotatoria. Esa opción, la de la alternancia en la portavocía, estará sobre la mesa. Entre las funciones de dicho puesto está representar al grupo, marcar su posición política en los plenos parlamentarios y avalar con la firma los gastos e ingresos. Javier Couso, Paloma López y Ángela Vallina son los otros diputados de IU que acompañan a Albiol en la Eurocámara, pero todos ellos rechazan de momento pronunciarse sobre el acoso denunciado por su compañera de partido.