Bescansa pugnará con un afín a Iglesias por las riendas de Podemos Galicia

La pugna entre Pablo Iglesias y Carolina Bescansa por el control de Podemos se traslada este otoño a Galicia. La diputada de Unidos Podemos, cofundadora del partido y artífice de un plan para desbancar a Iglesias de la dirección en Madrid que se frustró al publicarlo en una red social por error, ha anunciado este martes en Santiago que se presentará a las primarias que celebran este mes los inscritos gallegos para cubrir la secretaría general. Nacida en Santiago de Compostela, la politóloga tendrá enfrente a un compañero del grupo parlamentario en el Congreso, el coruñés Antón Gómez-Reino, uno de los impulsores en Galicia de la formación morada y de la Marea Atlántica que gobierna A Coruña, hombre de confianza de Iglesias y parlamentario desde 2016 por En Marea.

El choque promete ser intenso. La primera reacción pública de Iglesias al saber que Bescansa se planteaba dar la batalla por la dirección gallega dejó ver que no habrá tregua. Preguntado por el asunto en una entrevista en La Sexta el domingo por la noche, el secretario general de Podemos apeló primero a su “neutralidad” por el puesto que ocupa en el partido para luego confesar que no se habla con su compañera y lanzarle un reproche. Iglesias se mostró extrañado de que Bescansa quiera dirigir la formación en Galicia “tras 20 años viviendo en Madrid” y cuando “hace tiempo se hizo público que quería ir a la Asamblea de Madrid”. “Las gallegas no dejamos de serlo cuando emigramos”, le respondió unas horas después Bescansa vía Twitter.

Gómez-Reino también ha recibido a su rival acusándola de estar desvinculada de Galicia y su realidad política. “Galicia no puede ser el retiro dorado o el plan B de nadie”, le ha afeado el diputado de En Marea, quien dice encabezar una “candidatura de unidad”, respaldada por “muchísimos militantes y la mayor parte de los cargos públicos y orgánicos”, siguiendo el “mandato” de los inscritos: “Los inscritos piden unidad, no es el tiempo de que nadie venga aquí a viejos debates ya cerrados".

La pugna por la dirección gallega de Podemos, un proceso que culminará el 25 de octubre, se produce después de que la actual secretaria general, Carmen Santos, diputada por En Marea en el Parlamento gallego, anunciase que no optaría a la reelección. Ella y su equipo fueron de hecho los que propusieron públicamente a Bescansa que se presentase a las primarias para tomar el testigo de Santos. La responsable de Organización de la cúpula saliente, Natalia Prieto, ha defendido que Bescansa es la persona idónea “para recuperar la ilusión de los inicios de Podemos” y, sobre su vinculación a Galicia, ha asegurado que participó en las negociaciones para formar En Marea de forma “discreta”.

La irrupción en Podemos Galicia de Bescansa, que dimitió en febrero de su cargo de secretaria de Análisis Político y Social, se produce en un momento en el que el partido está desdibujado, sin presencia en la dirección de En Marea, la formación instrumental que es segunda fuerza en el Parlamento gallego. La organización nació para las autonómicas de 2016 con el impulso de las mareas municipales de A Coruña, Santiago y Ferrol, los nacionalistas de Anova, Esquerda Unida y, en el último momento, Podemos, pero ahora está controlada por un equipo ajeno a estas formaciones que lidera quien fue candidato a la Presidencia de la Xunta, Luís Villares. El partido de Pablo Iglesias debe afrontar además la constitución de las candidaturas municipales y buscar encaje con las diferentes marcas de unidad popular surgidas en los municipios gallegos en los últimos años.