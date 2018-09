Rivera comparte que Valls se declare de izquierdas: “Nosotros también somos progresistas”

Albert Rivera no ve ninguna incompatibilidad entre la ideología del ex primer ministro socialista Manuel Valls y el ideario de Ciudadanos. Valls se reconoció este martes como "un hombre de izquierdas" en la presentación de su candidatura a la alcaldía de Barcelona, para la que contará con el apoyo del partido de Rivera. El líder de Ciudadanos defiende una "convergencia ideológica y de valores absoluta" con Valls, y reivindica a su partido también como progresista. "Valls ha sido primer ministro por el Partido Socialista Francés, no creo que sea un descubrimiento que es una persona progresista, como nosotros, él dijo hace poco que el socialismo había muerto y que había que abrirse a nuevas fórmulas políticas, como la que inició Macron en Francia", ha argumentado este miércoles en el Congreso.

El diputado francés (a punto de renunciar a su escaño en Francia) será el candidato con el que Ciudadanos se presente a la alcaldía de Barcelona en 2019. Pero no lo hará integrado en su lista, sino por medio de una coalición. Es la primera vez que Ciudadanos concurre a unas elecciones con una candidatura diferente de su propia marca, y la primera vez que un candidato no depende jerárquicamente de la dirección nacional. Ambas situaciones suponen un desafío para el partido, que hasta ahora siempre se ha mostrado receloso a las candidaturas fruto de alianzas, y que tendrá también que consensuar el proyecto con un candidato que tiene planteamientos propios.

Valls es además un histórico dirigente socialista francés, y Ciudadanos, aunque en origen nació también integrando a exsocialistas, eliminó en 2017 de su ideario la socialdemocracia. Ahora, el partido de Rivera se define como liberal y progresista, pero desde hace meses compite a cara de perro con un PP que no despega por el espacio electoral del centro derecha. Los españoles lo perciben cada vez más escorado a la derecha, según los últimos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Rivera ha insistido hoy en que con Valls "la convergencia ideológica y de valores de igualdad, progresistas y europeístas es absoluta".

Rivera aprovecha para poner en valor que su partido está demostrando ser más flexible que el PSOE y el PP al aceptar que Valls sea su candidato. "Este partido nació como una plataforma civil, como un movimiento ciudadano, como de hecho estamos trabajando en una plataforma civil con Macron y otros países europeos para reformar Europa... Somos el partido de las plataformas civiles y ciudadanas y nos sentimos más cómodos que el bipartidismo", ha rematado.

El ex primer ministro francés ofreció su plataforma también a socialistas y populares para formar una mayoría constitucionalista, pero estos partidos han rechazado la oferta y se presentarán con sus propias marcas por separado. "Yo prefiero que un ex primer ministro francés esté en mi equipo y no en el de enfrente", ha enfatizado Rivera. "Mi objetivo no es ganar un concejal más o menos, sino ganar Barcelona. Y creo que con él se puede ganar Barcelona".