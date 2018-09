Rivera se lanza a la campaña tras romper con Díaz: “Para ganar España hay que ganar Andalucía”

Menos de 24 horas después de haber roto su pacto de investidura con Susana Díaz, Albert Rivera se lanza a la batalla electoral en Andalucía como trampolín para su despegue nacional. El líder de Ciudadanos ha protagonizado este sábado en Málaga un acto con simpatizantes en clave electoral con un discurso centrado en su proyecto para España, basado en la oposición a la subida de impuestos, la regeneración y el combate al separatismo catalán. Rivera, que apela a sus raíces andaluzas —su madre nació en Málaga— ha reconocido que las elecciones en Andalucía, que ha llevado a un adelanto electoral tras la ruptura de su acuerdo con el PSOE, son clave para su éxito en España. "Tarde o temprano habrá elecciones en esta tierra y son fundamentales. Porque para ganar España hay que ganar Andalucía", ha subrayado. Dos activistas de Femen han interrumpido su llegada al acto con una protesta contra la gestación subrogada, al grito de "¡Mi vientre no se alquila!".

Rivera abre el curso político en Andalucía consciente de que en esta plaza se la juega. No solo porque es la comunidad más poblada de España y suma muchos votos al cómputo nacional, sino porque será la primera cita en las urnas que medirá sus fuerzas tras el cambio de escenario político, con un Gobierno socialista y un liderazgo renovado en el PP. No en vano la primera decisión de calado de la ejecutiva nacional de Ciudadanos tras las vacaciones ha sido la de romper su único acuerdo autonómico con el PSOE, el que ligaba al partido con el Gobierno de Susana Díaz desde 2015. A la presidenta andaluza le acusan de no querer cumplir con lo que restaba del pacto, pero Rivera no ha centrado sus ataques en Díaz, sino en Pedro Sánchez.

El líder de Ciudadanos carga contra el presidente socialista por gobernar con el apoyo de los independentistas y de Podemos. Rivera alerta contra la eventual subida de impuestos a la que su partido se opondrá y ha anunciado que la formación presentará una propuesta alternativa económica a la del PSOE. "Convertir a Pablo Iglesias y Podemos en los artífices de la política económica es un error", se ha quejado. "Señor Sánchez, no cuente con nosotros para subir los impuestos a los españoles, ha avisado.

Sobre Cataluña, Rivera insiste en que no debería haberse levantado el 155 y que para que Quim Torra vaya al Congreso debe comparecer primero en el Parlament y "pedir perdón a los españoles por haberles llamado bestias taradas" y expresar que cumplirá con la Constitución.

Dos activistas de Femen interrumpen la llegada de Albert Rivera a un acto de Cs en Málaga al grito de “Mi cuerpo no se vende” pic.twitter.com/YXepYsxBeT — Elsa García de Blas (@ElsaGarciad) 8 de septiembre de 2018

El tercer pilar de su proyecto seguirá siendo la regeneración. Ahí Rivera ha hecho hincapié en los "dedazos" y "enchufes" de Sánchez en los nombramientos en las empresas públicas, y en sus "decretazos", y también ha anunciado una propuesta de ley "para que se acaben los dedazos".

Rivera se lanza a la batalla nacional desde Andalucía, una comunidad en la que reivindica sus orígenes. "Estoy orgulloso de ser catalán, andaluz y sobre todo español", ha manifestado. El presidente de Ciudadanos tendrá una importante presencia durante la campaña andaluza (el candidato, Juan Marín, tiene un perfil discreto).

"Soy consciente de que no se puede gobernar España dándole la espalda a Andalucía. Quien quiera gobernar España tiene que contar con Andalucía", ha insistido Rivera. "No sirven presidentes del Gobierno que no vengan por Andalucía, porque se lo dice la presidenta. Necesitamos uno que venga cuando quiera, que se lleve bien con sus compañeros", ha abundado en referencia a la mala relación entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. El candidato, Juan Marín, ha acusado antes a la presidenta andaluza de "no cumplir con su palabra" y ha recriminado a los socialistas la falta de regeneración y la corrupción. Marín se distancia del PSOE pero reivindica los logros de su acuerdo con Díaz como la bajada del IRPF autonómico o la supresión del impuesto de sucesiones.

Ciudadanos aguarda ahora a que Díaz anuncie la nueva fecha electoral. "Andalucía debe ser la llave para el cambio en toda España", ha concluido Rivera.