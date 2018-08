Marlaska lanza un mensaje a las mafias migratorias: “Humanidad no es permisividad”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia en el Congreso. /Vídeo: ATLAS F. A. EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles la política migratoria del Gobierno socialista. Marlaska ha asegurado que desde su ministerio se trabaja por una política entre la defensa de fronteras y la protección de los derechos humanos. "Humanidad, solidaridad y seguridad", ha resumido. "Estamos ante una política migratoria sin precedentes. Seguridad, sí, pero sobre todo humanidad, pero humanidad no es igual a permisividad", ha reafirmado.

En su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso, el ministro ha defendido la polémica decisión que tomó el pasado jueves de expulsar a 116 subsaharianos que saltaron la valla de Ceuta el día anterior. Marlaska se valió de un acuerdo de readmisión firmado con Marruecos hace 26 años, un convenio que el Gobierno ha sugerido que volverá a usar si vuelven a repetirse episodios similares. "Este tema de la solidaridad no puede convenir con entradas violentas y no podemos caer en la justificación de lo que han tenido que pasar estas personas. Los que atacan violentamente la valla son la minoría. La mayoría son pacíficos, como ocurre en la sociedad. No vamos a beneficiar al violento", afirmó Marlaska.

La decisión de expulsar de forma exprés a los migrantes a través del paso fronterizo del Tarajal fue ampliamente criticada por asociaciones humanitarias, entre otros motivos porque la identificación y asistencia jurídica necesarias para identificar perfiles vulnerables como menores, refugiados o víctimas de trata se realizó a toda velocidad con apenas 12 letrados."Ninguna de las 116 personas retornadas el pasado 26 de agosto a Marruecos llegó a solicitar protección internacional. Y hay una oficina en el Tarajal en donde pueden hacerlo. Existe, pues, una vía legal para solicitar la entrada. Por este motivo se decidió retornar a estas personas a Marruecos", ha defendido el juez. "No voy a dudar de la asistencia que le dieron los 12 letrados. Se les informó perfectamente de sus derechos. Se hizo en un tiempo más que razonable", ha contestado Marlaska a las preguntas de los parlamentares en su turno de réplica.

Marlaska ha asegurado que la expulsión tenía el objetivo de enviar un mensaje a las mafias que, según desveló EL PAÍS, mantienen una jerarquía organizativa y cobran a los migrantes cerca de 18 euros por optar a saltar la valla que separa Marruecos de Europa. "La aplicación de este acuerdo no ha sido en general aceptada por Marruecos. En esta ocasión tanto España como Marruecos hemos querido enviar un mensaje claro a las organizaciones criminales que trafican con personas y el mensaje es que la inmigración ordenada, segura y legal es posible. Pero no la migración violenta que atente contra nuestro país y nuestras fuerzas del Estado", ha mantenido.

La cooperación hispano- marroquí persigue, según el ministro, "luchar contra las organizaciones criminales" porque de esta forma "se protege a los inmigrantes y se protegen los derechos humanos". Otra de las críticas recibidas por la expulsión exprés es, precisamente, que Marruecos no es un país que se destaque por garantizar los derechos humanos de los migrantes. Entidades humanitarias como Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han denunciado que el reino alauí no es un país seguro. Marlaska discrepa. "No ha habido ningún pago a Marruecos [como contrapartida a la readmisión]. Marruecos es un país muy serio. Parece que tenemos que dar lecciones a todo el mundo. Marruecos ha sido considerado por el Tribunal de Estrasburgo como un país seguro".

Situación previsible

Según los datos del Ministerio del Interior, que no necesariamente coinciden con los de otras fuentes, hasta el 24 de agosto 31.800 personas habían entrado irregularmente, por tierra y por mar, en España. Es un 125,6% más respecto a 2017. Marlaska ha destacado que se han registrado 27.700 llegadas por vía marítima, un aumento del 178% respecto a 2017. El mismo aumento, ha puntualizado el ministro, que hubo de 2016 a 2017. “El incremento es idéntico y eso tiene su importancia”, ha mantenido. “La situación es extraordinaria pero era previsible”, ha recalcado Marlaska para criticar al Gobierno del PP por no hacer “nada”.

"Hasta hace poco, la atención prestada por las instituciones de la Unión Europea en esta zona ha sido baja y tímida", ha afirmado el ministro. "Nos hacía falta más Europa. Ahora ha tomado más consciencia de la necesidad que requiere esta ruta [la que lleva a España a través del Mediterráneo Occidental]".