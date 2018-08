Nadie en Ripoll sospechó de los chicos de la plaza

El 18 de agosto de 2017, a las seis de la mañana, el ruido de una puerta reventada y unos gritos despertaron al marroquí Salah El Karib, de 33 años, en su piso de la calle Pont D’Olot de Ripoll (Girona), a 50 metros del locutorio que regenta. Lo explica él mismo en su puesto de trabajo, gesticulando furiosamente: “Cuando abrí los ojos había 11 ó 12 policías en mi cuarto, me levantaron y me pusieron de espaldas a la pared. ‘Vamos a registrar la casa’, dijeron. ‘Registrad lo que queráis’, dije. Me miraron hasta las camisas”. Hoy es 14 de agosto de 2018 y El Karib atiende su negocio con normalidad. Hace un año se quedó hasta tarde frente a su ordenador absorto en las noticias: un terrorista había recorrido Las Ramblas llevándose por delante a decenas de personas. Un terrorista que él conocía. El Khalib salió de casa horas después esposado. Varios vecinos esperaban en la puerta. “Me insultaron, me llamaron asesino, me escupían”, dice. Entre ellos algunos conocidos, gente de esta pueblo de poco más de 10.000 personas. Salió tras 72 horas detenido porque, según el juez, las explicaciones sobre por qué había comprado billetes de avión para Driss Oukabir y Abdelbaki Es Satty con su propia tarjeta eran creíbles y coherentes. Lo primero que hizo tras su detención fue afeitarse la barba.

Ese 18 de agosto de 2017, Wafa Marsi conducía su coche por Barcelona. Escuchó en la radio que se había producido un atropello en Las Ramblas y no le dio mucha importancia porque pensó en un accidente. Solo al llegar a su casa, vio en la televisión, de golpe, dos nombres que la dejaron helada: Driss Oukabir, 28 años, que había alquilado la furgoneta, y su hermano Moussa Oukabir, de 17. “Al principio creí, o quise creer, que les habían robado esa furgoneta”, dice un año más tarde. Pero después salió en televisión la cara de Mohammed Houli (20 años), herido el día anterior en una explosión en Alcanar (Tarragona). Y con las horas, las de los hermanos Hichamy (Mohamed, 24; Omar, 21), de Said Aalla (18), Houssaine Abouyaaqub (18) y su hermano Younes (22), el conductor de la furgoneta de Barcelona.Ya no había vuelta de hoja: eran “los niños” de Wafa Marsi. Lo asumió en cuanto subió a Ripoll y vio allí un Estado policial, un pueblo al que le estuviesen levantando hasta las últimas alfombras.

Marsi no durmió esa noche enganchada a las noticias; leyó la última hora desde Cambrils, donde Said Aalla, recién cumplida la mayoría de edad, subió a cuatro amigos a un Audi A3 y sembró el terror en el paseo marítimo antes de bajarse del coche para apuñalar gente; fueron abatidos por los Mossos. Marsi entró en crisis y no fue a trabajar; lo intentó al día siguiente, pero tuvo que volver. Solo podía pensar en lo ocurrido diez años antes, cuando ya era mediadora social, la encargada de atender a las familias migrantes que llegaban a Ripoll. Cuando Houssaine, Said, Moussa, Omar y Mohamed eran unos niños de entre 7 y 11 años. “Pasé con ellos cinco años, la edad más difícil, cuando entran en la adolescencia. Hablábamos de todo. Las clases, sus primeros amores, sus aventuras, las bicis, luego las motos. Eran los chicos de la plaza. Tenían sueños de ser algo, como todos. Uno de ellos quería ser piloto de mayor, otro ingeniero, otro trabajar en una ONG para salvar vidas. Lloro por lo que fueron, no por lo que se convirtieron. Y con todo el respeto a las víctimas, yo siempre diré que los autores son víctimas y verdugos; fueron captados y adoctrinados como víctimas, asesinaron como verdugos”.

Radicalización

ampliar foto El nuevo imán de la mezquita Annour de Ripoll, Mohamed el Oncre, que sustituye a Abdelbaki Es Satty. Toni Ferragut

Los chicos de la plaza son los chicos de la plaza de la Sardana. Hoy, allí, a las cinco de la tarde, unos chavales ocupan un banco. Uno ha empezado a trabajar, otro ha terminado la ESO. Tienen entre 15 y 19 años. Eran de esa pandilla, los conocían, jugaban con ellos al fútbol. Uno vio a Moussa, que vive allí cerca, bajar en moto el día del atentado. Horas más tarde, en la televisión ya estaban los nombres de Moussa y su hermano Driss, que se encontraba en Ripoll y se había entregado. Los días siguientes nadie bajó a la plaza. Esos días Ripoll pasó por varios estados, el primero asumir que aquellos chicos a los que saludaban en cada calle, los que acercaban a sus familiares en coche si trabajaban en el mismo lugar o con los que hablaban de fútbol, querían su destrucción y su muerte, y llevaron a cabo sus planes.

El responsable de la radicalización exprés de todos estos jóvenes, sin que nadie en el pueblo se enterase, fue el imán Abdelbaki Es Satty, muerto el día anterior en Alcanar mientras fabricaba bombas. La mezquita Annour la lleva ahora Mohamed El Onsri. Son las seis menos cuarto y faltan quince minutos para la hora del rezo. No se mueve una mosca en Ripoll, donde lazos y telas amarillas recuerdan a los independentistas presos. El Onsri, que tiene cinco hijos, prepara dos sillas y se dispone a ser entrevistado. Predica el Islam de la paz, “no lo que ha hecho este hombre aquí”, dice haciendo un aspaviento. Su antecesor, innombrable, es “este hombre”. “Este hombre ha ido detrás de ellos, los ha perseguido, los ha radicalizado. No lo hacía aquí. La gente que viene aquí, si sabe algo, lo dice. ¿Qué piensas? Que si un imán dice que hay que matar infieles en el rezo, ¿nadie va a salir de aquí a contarlo? Los musulmanes de Ripoll están espantados con lo que ha ocurrido. Hombres como éste manchan la religión”. El Onsri ha sido sometido a un control exhaustivo: antecedentes, pasado, amistades … “La mezquita está manchada por este hombre, pero la llenamos de gente limpia”. Los padres de los terroristas han regresado a rezar a la mezquita. Habló con ellos del atentado el primer día, nada más. “Están avergonzados, es natural”.

Wafa Marsi recuerda que el día en que decenas de musulmanes salieron a manifestarse contra los atentados, vio llegar a dos madres de los terroristas, una de ellas la de Younes, aún huido. Se fundió en un abrazo con ellas: “Solo me preguntaba: ‘¿y mi hijo?, ¿y mi hijo?’ No solo tienes que asumir que has perdido a un hijo, sino que ese hijo ha causado dolor a tantas otras madres, a tantas otras familias”. Jordi Munell, alcalde de Ripoll por ERC, llegó a dar clase a uno de los terroristas. “Lo que hemos hecho es plantearnos por qué individuos que ya estaban, para nosotros, integrados, son capaces de cometer esta atrocidad. Nos interpela como sociedad. ¿Era completo el proceso de integración? ¿Qué faltaba y qué eslabón ha fallado? La verdad quizá no se sepa. Hay otras respuestas, una quizá sea el sentimiento de pertenencia. Un sudamericano que lleva 20 años aquí sigue siendo un sudaca; un magrebí, el moro; un chino, el chino… Es un ejemplo de que hay integraciones que no se superan hasta una o dos generaciones más”.

Integración

Cuando Marsi escucha hablar de integración, discrepa. “Desde el momento en que hablas de integración refiriéndote al hijo de un inmigrante, vamos mal. ¿Puedes hablar conmigo de integración? No, amigo. Aquí no ha fallado el proceso de integración, sino el identitario. Si para hablar de ti se refieren a la integración o la discriminación, positiva o negativa, ya te están marcando: ya no eres de aquí ni de allí. Ellos fueron adolescentes normalísimos. Esto tuvo que empezar con un discurso salafista, una necesidad de formar parte de algo con lo que generar odio. Y este odio ya existía, y lo que tenemos que hacer la comunidad musulmana, y la sociedad en general, es evaluar qué pasó. Trabajamos la acogida y la integración con los primeros que llegan, pero los hijos de inmigrantes de primera generación se quedan en una zona de nadie”.

En un hotel del pueblo, a orillas del río Ter, advierten: “Si tuviésemos que contratar a un musulmán, no lo haríamos”. Otros vecinos muestran una cara diferente. “El que tenía un discurso xenófobo lo sigue teniendo; el que no, no”, dice Xavier, estudiante. “Esto desgraciadamente también es la normalidad”.