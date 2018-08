Casado insiste en que “España no puede afrontar la llegada de millones de africanos”

Pablo Casado visita el dique del puerto de Algeciras. Marcos Moreno/ATLAS

Ni dos horas han transcurrido desde que el presidente del PP, Pablo Casado, se ha hecho la foto estrechando las manos de migrantes en el puerto de Algeciras hasta que, en un acto de partido, el popular ha acusado al PSOE de actuar exactamente igual, de "hacerse la foto" en la recepción del buque Aquarius —aunque el presidente nunca se hizo esa foto—. No ha sido la única aparente contradicción que Casado está en su visita a Algeciras y Ceuta de este miércoles. Pese a que ha reconocido que los migrantes tardan "mucho tiempo" en atravesar África, ha asegurado que la llegada del barco a Valencia, el pasado 17 de junio, ha supuesto un "efecto llamada". Frente a esa presunta consecuencia, el popular ha propuesto la creación de "un Plan Marshall en África" para canalizar ayudas de cooperación.

Esta y otras medidas son las que Casado ha avanzado que planteará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que ambos tienen prevista este jueves en La Moncloa. Pero este miércoles tocaba conocer la realidad migratoria en la Frontera Sur. Una decisión que el popular asegura que "ha movilizado" a distintos cargos del Gobierno también a visitar la provincia de Cádiz y la ciudad de Ceuta en los últimos días. El líder de derechas ha comenzado su visita a Algeciras en el puerto de la ciudad, justo en el muelle en el que habitualmente han estado amarrados los buques de Salvamento Marítimo. Sin embargo, la caída de llegadas de esta semana ha llevado a que en la zona hubiese mucho menos actividad que en los días pasados.

ÚLTIMA HORA.-VÍDEO.- @pablocasado_ llega al Puerto de Algeciras y saluda uno a uno a los migrantes que son atendidos. Charla con ellos en francés e inglés y se interesa por su situación. Uno le dice “you are the best”. pic.twitter.com/DthjWbCHEy — JoséCarlosVillanueva (@JC_Villanueva) 1 de agosto de 2018

Eso no ha sido óbice para que Casado se hiciese la foto con unas decenas de inmigrantes que, en el puerto, esperaban su traslado hacia los recursos de retención de 72 horas en los que la policía les reseña. Y allí ha encaminado sus pasos el popular, al visitar el pabellón que Algeciras ha habilitado para atender a más de 300 recién llegados. A su puerta, Casado ha asegurado que el Gobierno socialista ha provocado una crisis migratoria con sus acciones: "Esto no se va a resolver diciendo que hay papeles para todos o que esta ruta migratoria es más sencilla que otras. Lo que nos dicen los profesiones es que el efecto llamada existe".

Frente a ello, Casado ha desempolvado del cajón la iniciativa con la que Estados Unidos ayudó en 1948 a los países europeos destruidos por la Segunda Guerra Mundial, pero con un cambio de actores y continentes. Ese "Plan Marshall en África" reivindicado por Casado serviría para canalizar en origen "ayudas en educación o empleo", como ha ejemplificado en su comparecencia ante los periodistas. "Queremos que tengan un futuro en origen", ha añadido el popular. Para ese entonces, el público y el espacio eran distintos: en torno a medio centenar de populares en un acto organizado por las Nuevas Generaciones de Algeciras en una terraza del centro del municipio.

Ante ese auditorio que le era especialmente proclive, Casado ha repetido la arenga de este pasado fin de semana. "España no puede afrontar la llegada de millones de inmigrantes", ha vuelto a repetir, pese a que los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones dicen que en lo que va de año los migrantes arribados a España por mar suman 22.858 personas. Será una de las ideas que transmitirá a Sánchez en la reunión de este jueves, pero no la única. "Mañana le pediré al presidente que se haga respetar ante Europa", ha asegurado en referencia a la carta del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el que advierte de que los recursos para inmigración "son limitados".

Junto a su rescatado Plan Marshall, Casado tiene previsto pedirle "respeto y apoyo" para la Guardia Civil y la policía. "No puede ser que les agredan con machetes, cal viva, excrementos", ha explicado, en referencia al salto masivo de más de 600 migrantes de la valla de Ceuta durante la semana pasada. Para evitar estos saltos, el popular ha defendido la aplicación, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en frontera, de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, aprobada por el anterior Gobierno en 2015. También le pedirá "la defensa de los medios instalados por Zapatero —en referencia a las polémicas concertinas que Sánchez ya anunció su intención de retirar— en la frontera de Ceuta", ya que sirven para que "no haya desbordamiento".

Casado ha asegurado que él también "es persona, el monopolio de los buenos sentimientos no los tiene la izquierda". "No es justo la pobre gente que se echa al mar. Las mafias usan las noticias del efecto llamada para aprovecharse de estas personas", ha apuntado, además de asegurar que la política migratoria del PSOE está provocando que estas organizaciones cambien la ruta libia a la marroquí. Frente a ello, Casado se ha definido la ejecución de una "política firme en fronteras". "Nuestro estado del bienestar no es extensible a todos, pero sí podemos ser solidarios", ha asegurado, antes de coger un helicóptero que le llevará a visitar la frontera de Ceuta con Marruecos.