Escribir por el móvil al volante costará entre cuatro y seis puntos del carné

El director general de Tráfico, Pere Navarro, que ya había anunciado hace unos días su voluntad de endurecer las sanciones por el uso del móvil al volante, ha concretado este lunes en una entrevista en la cadena SER que la sanción por escribir con el móvil mientras se conduce supondrá la retirada de entre cuatro y seis puntos del carné, en lugar de los tres que implica actualmente.

"Chatear conduciendo con el móvil, de tres [puntos] va a subir a más puntos, entre cuatro y seis está la discusión. Si es el tema de máxima alarma, tendrá que tener su reflejo", ha afirmado Navarro. También ha hecho hincapié en que desde 2016 las distracciones son la primera causa de accidente mortal en España, por delante incluso del consumo de alcohol o la velocidad. "Estas distracciones tienen un nombre, el uso excesivo o inadecuado del móvil", ha alertado Navarro, que además advierte de que se trata de "un problema generalizado en Europa".

El director de la DGT ha señalado que no es menos "nocivo" hablar por teléfono al volante con el manos libres, puesto que a su juicio, el simple hecho de estar hablando supone una mayor distracción que si se tiene el dispositivo móvil en la mano. "El 'manos libres' no ha sido una buena idea, punto", ha opinado.

Navarro ha explicado que ya está planteando que las compañías de telefonía implementen un modo coche, a imagen y semejanza del modo avión, para evitar las distracciones en carretera. Sobre esta medida, ha insistido en que "todos" los fabricantes de telefonía "van a tener que mover ficha", realizar una acción de responsabilidad social corporativa, para "atender los problemas que puede haber creado un uso excesivo" de sus productos.

"Me tiene fascinado que, cuando subes al avión, apagas el teléfono y es más peligroso usarlo en el coche", argumentó Navarro en una entrevista en RNE la semana pasada. El modo avión, opción disponible en todos móviles, hace que el dispositivo móvil pierda casi toda la conectividad, de modo que no se puede llamar a nadie, ni conectarse a internet, ni recibir ni enviar SMS. Este modo está pensado para evitar interferencias con los sistemas de las aeronaves.

Pere Navarro ha lamentado también que la industria tecnológica no admitiera la sugerencia de la DGT de no permitir escribir una dirección en un navegador o GPS mientras el coche está en marcha. "Es tal la potencia de la industria que no lo pudimos conseguir", ha dicho.