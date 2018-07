Una joven denuncia una violación en grupo en Málaga

La Policía Nacional investiga una presunta violación en grupo a una joven de 21 años en Málaga. La víctima ha denunciado que fue agredida sexualmente por un hombre, mientras otros dos la sujetaban por los brazos y le tapaban la boca. El presunto ataque ocurrió la madrugada del domingo, sobre las 5.00, en el cauce del río Guadalmedina, que atraviesa la ciudad, bajo uno de los puentes. Fuentes policiales confirman que la Unidad de Familia y Mujer (Ufan) de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas y han pedido prudencia porque la investigación es incipiente.

La chica, española de origen ecuatoriano, vive con su novio y los padres de este. El sábado por la noche discutió con su pareja cuando estaban en el coche. Ella se bajó del vehículo y “se marchó sola”, según consta en la denuncia. Estuvo deambulando por la zona hasta que se dirigió hacia el río y accedió al cauce por uno de los puentes, a la altura de calle Mármoles.

Este punto es frecuentado los fines de semana por grupos de jóvenes que hacen botellón. Según su relato, la chica quería alejarse de la gente y empezó a caminar en dirección norte, hacia el puente de La Goleta. Se paró debajo de esta plataforma y comenzó a llorar por la pelea que había tenido con su novio. Notó entonces la presencia de varias personas junto a ella que habían llegado “de forma sorpresiva”. Eran tres varones.

Uno de ellos le dijo a los otros dos que la sujetaran. Le cogieron los brazos y el hombre que supuestamente dio la orden, le quitó los pantalones y las bragas “usando la fuerza” y presuntamente la penetró vaginalmente. La denuncia precisa que los otros dos individuos se limitaron a sujetarla. Ella “intentó zafarse” en todo momento de sus presuntos agresores, “pataleando”, sin éxito. No pudo gritar porque las personas que le tenían cogidos los brazos también le habían tapado la boca.

La denuncia presentada ante la Policía precisa que el hombre que presuntamente la atacó sexualmente tenía entre 20 y 30 años y el pelo castaño, hablaba castellano y vestía una camisa de color negro con puntos blancos. De los otros dos sospechosos no ha podido aportar ninguna pista. Los presuntos agresores se marcharon por el cauce, en dirección sur. Según ha declarado la víctima a la policía, se quitó la ropa y se puso otra que llevaba en el bolso. Abandonó el río y se puso a caminar en dirección al campo de fútbol de La Rosaleda. En el trayecto se desprendió de los pantalones y de la ropa interior, tirándolos a un contenedor. No recuerda exactamente dónde. En ese momento no pudo avisar a la policía, según su testimonio, porque el teléfono no tenía batería.

Cuando estaba en las inmediaciones del estadio se encontró con una conocida que regresaba de marcha y se fue a su casa con ella. Entonces llamó a su novio, que la recogió en un punto cercano, siempre según la denuncia. La pareja se trasladó entonces al hospital Civil de Málaga, donde fue derivada al Materno Infantil y donde los hechos se pusieron en conocimiento de la policía. La chica se encuentra "en estado de shock, hundida, no para de llorar y no deja de recordarlo", ha contado su novio a este periódico.