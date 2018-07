El Gobierno avisa de que irá a las urnas si sus aliados tensan más la cuerda

Cada cual debe ser responsable de sus actos ante sí y ante los ciudadanos. Esta es la máxima con la que se va a guiar el Gobierno y con la que avisa a los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez para que llegara a La Moncloa. Esta advertencia se dirige a todos en general y, en particular, a los nacionalistas catalanes por si su intención es supeditar cualquier acuerdo con el Gobierno a que haya concesiones sobre el derecho a decidir en Cataluña. El Ejecutivo quiere prolongar al máximo la legislatura pero disolverá las Cortes si las demandas son imposibles.

Cierto revuelo se produjo este martes al escuchar de la ministra portavoz, Isabel Celaá, apuntar con toda naturalidad a que si la oposición pone las cosas tan difíciles que el Gobierno no pueda aprobar medidas de su proyecto político, el mantenimiento de la legislatura no tendrá sentido. “El Gobierno no resistirá más allá de lo razonable”, señaló la titular de Educación en Nueva Economía Fórum, no sin antes apuntar a que la previsión no era de una convocatoria pronta de elecciones.

El contexto era propicio para formular preguntas en esa línea tras el aviso de un eventual endurecimiento de las exigencias del PDeCAT tras su congreso del fin de semana, aunque en las últimas horas ha habido matizaciones.

La debilidad evidente del Gobierno con 84 diputados propios, y depender absolutamente de Unidos Podemos y de los grupos nacionalistas, lleva intrínsecamente aparejada la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda convocar elecciones en cualquier momento. Y lo hará, señalan fuentes gubernamentales. Aunque está dispuesto a hacer cesiones y a adoptar algunas medidas que si tuviera mayoría no las contemplaría, hay líneas que no va a traspasar, aunque ello le lleve a convocar elecciones mucho antes de lo que le gustaría.

No habrá cesiones sobre la unidad territorial, recalcan estas fuentes. Los avisos de este martes fueron claros, tanto por la ministra portavoz, como por el titular de Exteriores, Josep Borrell. “Nada más importante para un Estado que su integridad territorial. La duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza frente a la pérdida de la integridad territorial de un Estado. Hasta ahí podríamos llegar”, señaló Borrell en una comparecencia del ministro con su homólogo portugués, Augusto Santos Silva. El ministro español aseguró no tener la menor idea de los planes del expresidente Carles Puigdemont, informó Efe. Pero sí dijo saber que el “primer objetivo indeclinable” de cualquier Gobierno y es preservar la unidad del país.

Quién quiere elecciones

Con esta declaración de principios los partidos ya saben a qué atenerse respecto a sus demandas aunque, en efecto, nada puede salir adelante en el Gobierno si no se juntan los votos de quiénes llevaron a Sánchez a La Moncloa.

Entre este miércoles y el viernes se apreciará si el eventual endurecimiento de los ochos diputados del PDeCAT empieza por la votación de la periodista Rosa María Artal como administradora única de RTVE. Ahora las razones para oponerse tienen difícil justificación, toda vez que se ha puesto en marcha el desarrollo de la ley que llevará a que en un plazo de no más de tres meses se elija al consejo de RTVE y a su presidente. La aprobación de la senda de déficit para aliviar a las comunidades autónomas es otra de las medidas que, si no la apoyan, deberán explicarla a los ciudadanos de todas las comunidades, incluida Cataluña, señalan interlocutores gubernamentales.

A estos asuntos inmediatos se añade otro de especial incomodidad para el Gobierno porque afecta a la Monarquía. Menos el PSOE, PP y Ciudadanos, el resto de los partidos quiere crear una comisión de investigación sobre las finanzas de Juan Carlos I tras la revelación de conversaciones entre su amiga Corinna Larsen y el comisario Villarejo, actualmente en prisión. Desde el Gobierno se aguarda a ver hasta dónde llega la presión y en qué materias. De momento, el Ejecutivo solo ve a Ciudadanos verdaderamente interesado en que las elecciones sean de inmediato. Desde el Gobierno se recuerda que las encuestas le son ahora mismo favorables.