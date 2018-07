Martín Domínguez y Juanma Romero presentan sus candidaturas a RTVE

Los grupos parlamentarios tienen hasta las ocho de la tarde de este martes para presentar en el registro del Congreso los nombres de sus candidatos para formar parte del comité de expertos que seleccionará a los aspirantes consejeros de RTVE. El PSOE ha designado a José Manuel Diego Carcedo, Carmen Caffarel y Josep-Lluís Micó.

El comité de expertos, una vez nombrado formalmente por la Comisión Mixta de control parlamentario de RTVE, se encargará de emitir un informe sobre la idoneidad de todas aquellas personas que concurran a las 10 plazas de consejo de administración de la corporación, uno de los cuales será nombrado presidente.

Hasta el momento han presentado su solicitud el periodista Javier Martín Domínguez, actual presiente de Club Internacional de Prensa, que atesora una amplia experiencia en TVE, donde fue corresponsal en EE UU y Japón. También ha desempeñado cargos de gestión en el ente público. Entre sus prioridades está impulsar unos informativos que vertebren la visión de país con pluralidad, independencia y calidad", ha afirmado a Efe.

Otro de los aspirantes es Juanma Romero, director y conductor del programa Emprende, del Canal 24 Horas, vinculado a la radiotelevisión pública desde hace tres décadas. Su proyecto está centrado en la digitalización de RTVE: "Hay que librar el cambio. Los jóvenes ya no ven la televisión, nos tenemos que adaptar al nuevo escenario para no morir". El periodista ha reconocido que es necesario dotar a los informativos de pluralidad e independencia, pero ha hecho hincapié en que RTVE "no son solo los telediarios", también las distintas cadenas, RNE, la Orquesta y el Coro, el Instituto y sus diferentes plataformas digitales.

Los aspirantes tienen de plazo hasta el próximo lunes para presentar su solicitud. Para presentarse al concurso público solo se les exige ser mayor edad, tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la UE y no estar incurso en causa de incompatibilidad.

El panel de expertos tendrá como misión evaluar las candidaturas de forma individual y aprobar los baremos para puntuar los méritos de los aspirantes. En este cometido, la resolución aprobada por las Cortes tendrá especialmente en cuenta la formación en el ámbito de la comunicación, la experiencia profesional en RTVE y sus sociedades, el desarrollo de funciones de administración y alta dirección y el proyecto de gestión presentado.

Cada uno de los ocho grupos parlamentarios que forman la Comisión Mixta de control parlamentario puede proponer a un experto y otro más si va avalado por cuatro miembros de la comisión (38 en total), con lo que este organismo estará compuesto por entre 15 y 17 miembros.

El PSOE, que cuenta con nueve parlamentarios en esa comisión, ha propuesto al periodista José Manuel Diego Carcedo, vinculado a RTVE desde en 1974. En 1989 fue nombrado director de los Servicios Informativos de TVE y más tarde gerente RNE y consejero del ente público.

También han propuesto los socialistas a Carmen Caffarel, directora general de RTVE entre 2004 y 2007, y a Josep-Lluís Micó, catedrático de periodismo, especializado en tecnología y tendencias, y candidato al frustrado consejo de RTVE transitorio.

Los socialistas han pactado el nombre de Isabel Tajahuerce, doctora en Ciencias de la Información y profesora de Periodismo y Comunicación en la Complutense de Madrid, sumando tres miembros de Podemos, PNV y Nueva Canarias.

El PP ha presentado una lista con 12 nombres, pese a que matemáticamente le corresponderían solo designar cinco expertos. Los propuestos son: Andrés Martín Velasco, José Francisco Molina, Mauricio Fernández, María José del Pilar Bernal, Maite Alfageme, Edith Martínez Odriozola, Jesús María Mellado, José Luis González, Juan Roldán, Juan Manuel Hidalgo, Daniel Sirera y Antonio Castillo.

Podemos ha propuesto a Enrique Bustamante y a Francisco Sierra, el PNV ha designado a Estefanía Jiménez Iglesias, y Ciudadanos ha elegido a Isabel Fernández Alonso y, en colaboración con el PP, a Sandra Fernández Hernández.