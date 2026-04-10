Luis Landero: “El móvil ha inventado una conversación en la que tú no participas”
El autor de ‘Coloquio de invierno’ conversa con Berna González Harbour en una nueva entrega en vídeo de ‘Qué estás leyendo’
He aquí un autor en defensa de la conversación y eso es justamente lo que hacemos con él: charlar sobre literatura, sobre libros. Luis Landero es el invitado esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. El escritor conversa con Berna González Harbour sobre su última novela, Coloquio de invierno (Tusquets), en la que varios personajes aprovechan el confinamiento por una tormenta para contarse sus vidas. “Hablar es la cosa más vieja del mundo, pero ya no hay tiempo para hablar”, dice. “Si uno dedica dos horas al móvil y dos a la televisión, ¿de dónde saca tiempo?”, se pregunta. “Repetimos lo que nos han contado y es como vivir la vida de segunda mano. Hoy vivimos de prestado. El móvil ha inventado una conversación pasiva. Quien habla es el móvil, tú no participas. Conversar es otra cosa, requiere lentitud y tiempo”.
El crítico Domingo Ródenas de Moya nos comenta en este capítulo la literatura de Landero y Jordi Amat, responsable de Babelia, nos habla de La charca de las salamandras, el nuevo libro de Jacinto Antón.
Libros recomendados:
- La fea burguesía, de Miguel Espinosa.
- El libro negro, de Orhan Pamuk.
- Manolón y Miguelín, de Guimaraes Rosa.
- Ensayos, de Michel de Montaigne.
- Austerlitz, de W.G. Sebald.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.