Luis Landero: “El móvil ha inventado una conversación en la que tú no participas”

He aquí un autor en defensa de la conversación y eso es justamente lo que hacemos con él: charlar sobre literatura, sobre libros. Luis Landero es el invitado esta semana en Qué estás leyendo , el podcast de libros de EL PAÍS. El escritor conversa con Berna González Harbour sobre su última novela, Coloquio de invierno (Tusquets), en la que varios personajes aprovechan el confinamiento por una tormenta para contarse sus vidas. “Hablar es la cosa más vieja del mundo, pero ya no hay tiempo para hablar”, dice. “Si uno dedica dos horas al móvil y dos a la televisión, ¿de dónde saca tiempo?”, se pregunta. “Repetimos lo que nos han contado y es como vivir la vida de segunda mano. Hoy vivimos de prestado. El móvil ha inventado una conversación pasiva. Quien habla es el móvil, tú no participas. Conversar es otra cosa, requiere lentitud y tiempo”.

El crítico Domingo Ródenas de Moya nos comenta en este capítulo la literatura de Landero y Jordi Amat, responsable de Babelia, nos habla de La charca de las salamandras , el nuevo libro de Jacinto Antón.

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