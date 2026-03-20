Esther García Llovet: “Hay amigos del alma que duran lo que una camiseta”
La autora de ‘Las jefas’ charla con Berna González Harbour sobre su último libro y otros que la han inspirado
Esther García Llovet es la invitada esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. La autora acaba de publicar Las jefas (Anagrama), una novela de albornoces de hotel, cócteles y budas en una costa hiperturistificada de Alicante, en la que tres pijas exhiben su hastío y su cara dura frente a un empleado para todo. Nos recibe en una sala Renoir, donde charla con Berna González Harbour sobre su pasión por el cine —“he tenido más relaciones con personajes de película que de la realidad”—; su TDAH; su etapa como psicóloga —“he sido más tiempo paciente que terapeuta”—, y su literatura, que compara con una mascletá.
Juan Carlos Galindo recorre en este capítulo una obra que define como única, punk, original y siempre distinta. Y Jordi Amat, responsable de Babelia, nos habla de La sombra del padre, de Antonio Monegal.
Libros recomendados:
- Atravesar la resistencia, de Gordon Matta Clark.
- Vegas, Crónica de una mala racha, de John Gregory Dunne.
- El Reino, de Emmanuel Carrère.
- Un destino común, de Lucrecia Martel.
- El ojo en la mitología. Su simbolismo, de Juan Eduardo Cirlot.
- Brooklyn una novela criminal, de Jonathan Lethem.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
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