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Hoy en EL PAÍS
'PODCAST' | PP

Así harán PP y Vox que funcione su “prioridad nacional”

El partido de Núñez Feijóo se ve obligado a hacer equilibrismos ideológicos

Virginia MartínezAna FuentesVíctor Rojo
Madrid -
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El Partido Popular y VOX han pactado en Aragón la misma receta que en Extremadura: gobernar de la mano aunque sea con ideas calcadas de la ultraderecha. Esto lleva al PP a una encrucijada. Mientras Jorge Azcón presume de pacto en Aragón, Núñez Feijoó desde Madrid evita usar el término “prioridad nacional” utilizando en su lugar la palabra “arraigo”.

Ana Fuentes junto con Virginia Martínez, que escribe de política española en EL PAÍS, analizan los malabarismos ideológicos que tiene que hacer el PP para gobernar.

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