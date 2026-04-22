“Yo llamo a las cosas por su nombre: prioridad nacional”, proclama satisfecho el portavoz de Vox en Extremadura

“Yo llamo a las cosas por su nombre”, ha presumido el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle. Si la candidata a la investidura, la popular María Guardiola, había evitado mencionar el punto más espinoso de su acuerdo con el partido ultra durante su discurso del miércoles, su futuro vicepresidente no se ha privado de hacerlo este jueves cuantas veces ha querido. “Prioridad nacional, llamamos a las cosas por su nombre”, ha subrayado pletórico. “Se puede poner primero a los españoles”, ha insistido.

Pese a la aparente claridad de su discurso, Fernández Calle ha mezclado la “prioridad nacional”, la discriminación de los extranjeros respecto a los ciudadanos españoles ―que es contraria a la Ley de Extranjería y, por tanto, ilegal mientras la norma no se reforme―, con la exigencia del arraigo para acceder a determinadas ayudas de la Junta extremeña, que podría ser legal si no se quiebra el principio de igualdad.

Según el representante de Vox, el pacto de Gobierno alcanzado con el PP extremeño garantizará: “Que quienes forman parte de esta tierra tengan prioridad en el acceso a oportunidades que, desgraciadamente, no dan para todos”. Como ejemplo, ha explicado que las casas de protección oficial y las ayudas para acceder a una vivienda “tienen que ser para los que tienen arraigo en Extremadura” y que “se establecerá un sistema que prioriza a los que tengan una vinculación real, duradera y verificable” con la región, mediante la acreditación de “años de empadronamiento, con trayectoria laboral o familiar”. “Eso es poner primero a los de aquí; primero a los nuestros”, ha proclamado. Pero ese sistema no puede impedir que un extranjero con años de residencia legal en Extremadura tenga prioridad sobre un español recién llegado a la región, en contra de lo que ha prometido Fernández Calle, quien ha garantizado que “ninguno de fuera estará por delante de un español”. En la misma línea ha enfatizado: “Con el esfuerzo de los extremeños y los españoles no da para que coma todo el mundo. Elegimos a los españoles primero”.

En realidad, el objetivo de Vox es regular los requisitos para el acceso a las ayudas públicas de tal forma que los extranjeros tengan muy difícil cumplirlos, aunque no se les excluya expresamente, lo que solo será posible cuando PP y Vox tengan mayoría en el Congreso para modificar la ley, admiten fuentes de la formación ultra. Por eso, a pesar de la aparente contradicción, Fernández Calle se ha mostrado pletórico y ha declarado sentirse “a gusto y satisfecho” con el acuerdo alcanzado con el PP en Extremadura. Aunque ha reconocido que “no es la meta, sino el punto de partida”, la meta ya está fijada y admitida por el PP: la aplicación efectiva a largo plazo del principio de prioridad nacional.