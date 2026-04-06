Bukele: del terror de las pandillas al terror del Estado

El 36% de los capturados durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros, según datos oficiales

El presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, escucha el discurso de Donald Trump en el National Prayer Breakfast, el pasado febrero en Washington. Evan Vucci (AP)

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha cambiado la Constitución de su país para instaurar la cadena perpetua. Lo ha hecho pocos días después de que un informe de juristas internacionales lo acuse de cometer crímenes de lesa humanidad.

Desde que llegó al poder en 2019, Bukele ha renovado 48 veces el polémico estado de excepción, con el objetivo declarado de encarcelar a las pandillas y acabar con la inseguridad. Sin embargo, según documentos a los que ha tenido acceso a este periódico, más de un tercio de los que han sido apresados es inocente. Más de 33.000 detenidos (el 36%) no figuraban en los registros policiales previos como pandilleros.

En este episodio, Juan Diego Quesada, ex corresponsal de El País en la región andina durante cinco años, explica por qué a pesar de las políticas autoritarias y los errores cometidos al aplicarlas, la popularidad de Bukele en El Salvador sigue disparada.

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