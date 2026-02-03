La incertidumbre detrás de la ley de amnistía en Venezuela: “Puede convertirse en un mecanismo de impunidad y nos da mucho miedo”
La amnistía general para los presos políticos en Venezuela trae un alivio contenido
Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, en apenas un mes, el país ha encadenado tantos giros que la gente vive en vilo: no se atreve a celebrar, no sabe qué viene después. Han cedido el control de su país, y la transición les parece frágil, tutelada y reversible.
En poco menos de un mes, los venezolanos han vivido un asalto militar, un vacío informativo, un nuevo gobierno con los mimbres anteriores, y la entrega de su mayor activo estratégico, el petróleo, a Donald Trump. También se han ido liberando presos: más de 800, según el chavismo, unos 340, dicen los defensores de los encarcelados. Y lo próximo, aseguraba Delcy Rodríguez, será una medida de gracia general que puede abarcar a cientos de personas que llevan entre rejas desde los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro y también a quienes tiene procesos judiciales abiertos.
En este episodio escucharás a Eva, una jurista venezolana que vive en el extranjero. Pidió que le cambiásemos el nombre porque su familia sigue viviendo en Venezuela.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
