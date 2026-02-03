La incertidumbre detrás de la ley de amnistía en Venezuela: “Puede convertirse en un mecanismo de impunidad y nos da mucho miedo”

Vigilia en Maracaibo por la libertad de presos políticos en Venezuela Henry Chirinos (EFE)

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, en apenas un mes, el país ha encadenado tantos giros que la gente vive en vilo: no se atreve a celebrar, no sabe qué viene después. Han cedido el control de su país, y la transición les parece frágil, tutelada y reversible.

En poco menos de un mes, los venezolanos han vivido un asalto militar, un vacío informativo, un nuevo gobierno con los mimbres anteriores, y la entrega de su mayor activo estratégico, el petróleo, a Donald Trump. También se han ido liberando presos: más de 800, según el chavismo, unos 340, dicen los defensores de los encarcelados. Y lo próximo, aseguraba Delcy Rodríguez, será una medida de gracia general que puede abarcar a cientos de personas que llevan entre rejas desde los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro y también a quienes tiene procesos judiciales abiertos.

En este episodio escucharás a Eva, una jurista venezolana que vive en el extranjero. Pidió que le cambiásemos el nombre porque su familia sigue viviendo en Venezuela.

