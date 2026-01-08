Los venezolanos después de la captura de Maduro: “nos revisan el Whatsapp”
Calma tensa en Venezuela, el pueblo no se pronuncia por miedo a represalias
Venezuela ha entrado en terreno desconocido. Hay quien aplaude la injerencia de Washington, y quien la vive como una humillación y un peligro. Lo que mucha gente comparte es el miedo y la sensación de no tener ni idea de lo que viene ahora. Opinar —en voz alta, en un bar, en un chat—, en el estado de excepción, puede salir muy caro.
En este episodio, Ana Fuentes conversa con Florantonia Singer y con Jacobo García, periodistas de EL PAÍS que informan desde Caracas y Cúcuta respectivamente.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
