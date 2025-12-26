La defensora del lector responde a las dudas y críticas más frecuentes de los lectores y oyentes de EL PAÍS en 2025

Fernando Hernández Puente

La defensora del lector de EL PAÍS, Soledad Alcaide, hace balance del año a partir de las dudas, críticas y sugerencias que han trasladado lectores y oyentes por escrito y por audio. Una de las grandes inquietudes es la inteligencia artificial: los lectores se preguntan si explica los errores de edición que detectan y si la redacción recurre a estas herramientas para generar textos o imágenes.

Por otro lado, hay lectores que han preguntado durante el año por los contenidos de boxeo en el periódico y cómo han cambiado los criterios del diario respecto a la cobertura de este deporte, tradicionalmente restringida y hoy encuadrada en nuevas reglas que combinan interés informativo y principios editoriales.

En la conversación participan, además de la defensora del lector, Soledad Alcaide, el director de arte de EL PAÍS, Diego Areso, que aclara el uso de inteligencia artificial en ilustraciones.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed