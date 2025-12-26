La defensora del lector responde a las dudas y críticas más frecuentes de los lectores y oyentes de EL PAÍS en 2025
Soledad Alcaide repasa las principales quejas que ha recibido durante este año
La defensora del lector de EL PAÍS, Soledad Alcaide, hace balance del año a partir de las dudas, críticas y sugerencias que han trasladado lectores y oyentes por escrito y por audio. Una de las grandes inquietudes es la inteligencia artificial: los lectores se preguntan si explica los errores de edición que detectan y si la redacción recurre a estas herramientas para generar textos o imágenes.
Por otro lado, hay lectores que han preguntado durante el año por los contenidos de boxeo en el periódico y cómo han cambiado los criterios del diario respecto a la cobertura de este deporte, tradicionalmente restringida y hoy encuadrada en nuevas reglas que combinan interés informativo y principios editoriales.
En la conversación participan, además de la defensora del lector, Soledad Alcaide, el director de arte de EL PAÍS, Diego Areso, que aclara el uso de inteligencia artificial en ilustraciones.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La Audiencia de Valencia respalda el 80% de los recursos presentados a la jueza de la dana
Las gafas inteligentes ya son una realidad (y sirven para mucho más de lo que imaginamos)
Trump, obsesionado con ponerle su nombre a todo
Estados Unidos ataca al Estado Islámico en Nigeria por la “masacre de cristianos” en el país africano
Lo más visto
- Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
- Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
- “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- TVE se reivindica (con pulla) en su gran noche televisiva