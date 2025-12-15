Los efectos de la polarización: cinco millones de españoles han roto relaciones familiares o de amistad por discrepancias políticas en 2025

Los líderes políticos Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. C. Á/EFE/EP/EFE

Pedro Sánchez y Santiago Abascal se sitúan como los líderes más polarizadores en España, según el Atlas de la Polarización 2025 elaborado por More in Common. Les sigue, a cierta distancia, Isabel Díaz Ayuso. El estudio revela además que la percepción sobre quién divide más varía según la ideología: para los votantes socialistas, Sánchez ocupa el tercer lugar entre las figuras más divisivas, mientras que los simpatizantes de Vox sitúan a Abascal en segunda posición.

Estamos en plena época de comidas con la familia, cenas de empresa, grupos de amigos, del equipo de baloncesto… Durante semanas encadenamos sobremesas y chats de WhatsApp en los que salen mencionados desde Gaza a la corrupción. Se mezclan cansancio, alcohol y polarización y eso tiene consecuencias: este año, cinco millones de españoles han dejado de hablarse con alguien por motivos políticos.

En este episodio acompañan a Ana Fuentes el periodista de El País, José Manuel Abad y el experto y autor de ‘Atlas de la Polarización en España 2025′, Tarek Jaziri-Arjona.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed