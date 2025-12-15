Los efectos de la polarización: cinco millones de españoles han roto relaciones familiares o de amistad por discrepancias políticas en 2025
La organización More in Common publica una radiografía de la fractura social en España
Pedro Sánchez y Santiago Abascal se sitúan como los líderes más polarizadores en España, según el Atlas de la Polarización 2025 elaborado por More in Common. Les sigue, a cierta distancia, Isabel Díaz Ayuso. El estudio revela además que la percepción sobre quién divide más varía según la ideología: para los votantes socialistas, Sánchez ocupa el tercer lugar entre las figuras más divisivas, mientras que los simpatizantes de Vox sitúan a Abascal en segunda posición.
Estamos en plena época de comidas con la familia, cenas de empresa, grupos de amigos, del equipo de baloncesto… Durante semanas encadenamos sobremesas y chats de WhatsApp en los que salen mencionados desde Gaza a la corrupción. Se mezclan cansancio, alcohol y polarización y eso tiene consecuencias: este año, cinco millones de españoles han dejado de hablarse con alguien por motivos políticos.
En este episodio acompañan a Ana Fuentes el periodista de El País, José Manuel Abad y el experto y autor de ‘Atlas de la Polarización en España 2025′, Tarek Jaziri-Arjona.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Cinco series que han sorprendido en 2025 (y que aún estás a tiempo de ver)
Sí, clonar a tu mascota es posible… pero también implica riesgos éticos enormes
Por qué los incendios de 2025 han disparado las emisiones de CO₂ en España
Menos trámites, más casas: así quiere la UE acelerar la construcción de vivienda
Lo más visto
- Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez
- El Ayuntamiento de Valencia y el Levante piden a LaLiga aplazar el partido contra el Villarreal por las fuertes lluvias
- El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia